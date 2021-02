Gemeinschaftsschule stellt sich online vor

Jedes Jahr stehen Eltern vor der Frage, welche Schule ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll. Um sich Interessierten vorzustellen, geht auch die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in diesem Jahr den digitalen Weg.

„Oftmals ist es eine schwierige Entscheidung, denn das Kind soll an der neuen Schule weder unter- noch überfordert sein und sich wohlfühlen,“ erklärt Schulleiter Markus Geiselhart. Es sei daher „sehr schade, dass wir unser neues Schulgebäude, unser Lernen auf drei Niveaustufen und das Arbeiten in den Lernbüros dieses Jahr nicht in Präsenzform vorstellen können, jedoch freuen wir uns schon auf die Infoabende.“ Um einen möglichst ganzheitlichen Blick in das Schulkonzept und deren erfolgreiche Umsetzung zu gewähren, gibt es am jeweils am Mittwoch, 10. Februar, und am Donnerstag, 18. Februar, um 19 Uhr allgemeine Video-Info-Abende, bei dem die Gemeinschaftsschule als mittlerweile etablierte Alternative zu den traditionellen Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymnasium vorgestellt wird.

Das Besondere am Gemeinschaftsschulkonzept der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen/Herbertingen ist, dass die Schülerinnen und Schüler auf drei Niveaus (Hauptschule, Realschule und Gymnasium) arbeiten. Ein Schüler kann in einem Fach auf dem Niveau der Hauptschule arbeiten, während er in anderen Fächern bereits das Realschul- oder das Gymnasialniveau erreicht hat. Je nach Neigung steht den Schülern ein vielfältiges pädagogisches Angebot zur Verfügung. So können beispielsweise Sprachbegeisterte bis zu drei Fremdsprachen erlernen und Technikfans das Profilfach “Informatik, Mathematik, Physik“ (IMP) belegen. Diese Vielfalt spiegelte sich auch in der Vielzahl an außerunterrichtlichen Aktivitäten wider. So beginnt die Klasse 5 mit einer Kennenlernwoche, es gibt Schüleraustausche mit Frankreich und Spanien, regelmäßige Teilnahme an Sportwettkämpfen und Kunstaktionen.

„Den Wunsch, einmal mit Eltern zu sprechen, die bereits Erfahrung mit der Gemeinschaftsschule haben, hätten immer wieder Eltern der jetzigen Viertklässler geäußert“, sagt Markus Geiselhart. Daher findet im Anschluss an die Video-Info-Abende jeweils eine Elternsprechstunde von Eltern für Eltern statt, bei der Eltern ihren Erfahrungen mit der Gemeinschaftsschule teilen und direkt auf Fragen der Teilnehmer antworten.

„Kooperatives Lernen, wie wir es hier vermitteln, heißt, den Mitschülern zu helfen um gemeinsam weiterkommen. Unsere Schüler wollen interessierten Schülern ihre Hilfe anbieten und ihnen die Möglichkeit geben, mal ganz ohne Eltern oder Lehrer über unsere Gemeinschaftsschule zu reden“, so Geiselhart. Aus diesem Grund findet am Freitag, 12 Februar, und am Sonntag, 21. Februar, jeweils um 19 eine Videokonferenz von Schülern für Schüler statt. Dabei wird der ganz normale Schultag vorgestellt, es gibt Insidertipps aus erster Hand und es wird über die Erfahrungen aus dem Fernunterricht berichtet.