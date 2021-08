Gemeinsam, aber mit Abstand Spiel und Spaß erleben

Wegen der Corona-Situation haben die Schulsozialarbeiter des Hauses Nazareth an den Standorten Ertingen, Herbertingen und Mengen ihr Ferienprogramm angepasst. Statt der Sommerfreizeit wurde die erste „MegaChallenge#885“ ins Leben gerufen.

Der Name des fünftägigen Wettbewerbs wurde an die gemeinsamen Ziffern der Postleitzahlen der drei Standorte angelehnt. Der Gedanke hinter der Challenge war, gemeinsam und doch mit Abstand mit- und gegeneinander einen Wettbewerb auszutragen, bei dem jeder seine Stärken einbringen und für seinen Standort punkten konnte. Die Motivation war hoch und die jeweils zwölf Plätze für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren pro Standort-Team waren schnell vergeben.

Die „MegaChallenge#885“ begann mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung am Standort Herbertingen. Mit Kennenlernspielen und einer Spielstraße konnten die Kinder ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit viel Spiel und Spaß erst einmal kennenlernen. An den nächsten drei Tagen blieb jedes Team an seinem Standort. In einer morgendlichen Online-Konferenz, in der die Aufgaben für den kommen Tag erklärt wurden, kam man dennoch kurz miteinander in Kontakt. Die Challenges, also die Wettkämpfe, trug dann jeder Standort für sich aus. Dabei war für jeden etwas dabei. So galt es bei „Beat the Box“ oder bei der 60-Minuten-Wette möglichst viele Aufgaben möglichst schnell und erfolgreich zu lösen. Während bei einem „Exit-Game“ das Köpfchen gefragt war, forderte die „Stadt-Rallye“ die Kinder eher körperlich heraus. Zusätzliche Punkte gab es bei den Mini-Challenges Seilspringen, Hula-Hoops, einem 500-teiligen Puzzle und Sudokus, die gemeinsam nochmal als große Challenge gewertet wurden. Ergänzt wurde das abwechslungsreiche Programm durch zwei Kreativangebote.

Der letzte Tag der „MegaChallenge#885“ wurde am Standort Mengen gemeinsam durch einen Mittelaltermarkt, Grillen und der Siegerehrung abgerundet. Auch wenn es jeder Standort verdient hätte, konnte sich letztlich das Team aus Mengen knapp durchsetzen und das goldene „#“ in den Himmel strecken. Herbertingen und Ertingen teilten sich indes punktgleich den zweiten Platz. Unabhängig von der Platzierung erhielt jeder Teilnehmer eine Urkunde, ein Gruppenfoto, etwas Süßes und einen großen Applaus für die vollbrachte Leistung. Der letzte Applaus der Woche ging an alle Teilnehmer und Betreuer für eine tolle erste „MegaChallenge#885“, verbunden mit dem Wunsch nach einer Neuauflage.