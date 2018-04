Gemeindeverwaltung als gesundes Unternehmen

Die Cafeteria der Seniorenwohnanlage Ertingen ist am Donnerstag kurzfristig zu einem „Gesundheitszentrum“ zweckentfremdet. Der Anlass dazu war erste Gesundheitstag für die 206 Gemeindebediensteten, den der Personalrat erstmals in Eigenregie organisierte. Verschiedene Kooperationspartner konnten dazu gewonnen werden, die alle mit viel Informationen und praktischen Übungen um das Thema Gesundheit aufwarteten. „Für ein gesundes Unternehmen der erste Schritt“, so Bürgermeister Jürgen Köhler vor Ort.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Personalrat mit dem Thema Gesundheit für die Gemeindebediensteten auseinandersetzt. Verschiedene Vorträge oder auch das Angebot von Rückenschulung und Aquatraining gehen auf sein Konto. „Was können wir von uns aus für die Mitarbeiter tun?“, diese Frage, so die Personalratsvorsitzende Monika Mourousoglou, sei dabei immer im Vordergrund gestanden. Daraus entwickelte sich die Idee, einmal für die Gemeindebediensteten einen Gesundheitstag zu veranstalten, „um den Kolleginnen und Kollegen was Gutes zu tun“. Mit dieser Idee, so Mourousoglou, habe man von Anfang an in der Verwaltung und auch bei Bürgermeister Jürgen Köhler offene Türen eingerannt. Zudem kämen kaum Kosten auf die Gemeinde zu, „höchstens die paar leckeren Gesundheitssnacks, die allen Teilnehmern angeboten werden“.

Bei der Organisation dieses Gesundheitstages galt es zuerst, geeignete Partner zu finden. So wurde dann eine Kooperation geschlossen mit der AOK Biberach, der KKH Ravensburg, der Marien-Apotheke aus Ertingen und mit der Go-Fit-Fitness-Lounge aus Ertingen. Von 10 bis 16 Uhr konnte man sich an den Stationen informieren und auch auf verschiedene Körperfunktionen testen lassen, um daraus eventuell Schlüsse zu ziehen und auch Präventativmaßnahmen für die eigene Gesundheit zu treffen.

An den Stationen konnte so unter anderem auch eine Blutzucker- und Cholesterinmessung vorgenommen und auch die Blutdruck- und Hautfeuchtigkeitsmessung vorgenommen werden. Beim Biozoom wurde ein Messverfahren eingesetzt, das unter anderem anzeigt, ob der Köper mit ausreichend Vitalstoffen versorgt ist, ob Stress die Gesundheit beeinflusst oder ob im Körper etwas aus dem Ruder läuft. Wichtig auch der Kardioscan, der die Erregungsleitung des Herzens misst und in ein farbiges Herzporträt umwandelt. Zusätzlich wird dabei auch die Stressbelastung gemessen. Ein weiterer Test beurteilt die Koordinationsfähigkeit und die Gleichgewichtssteuerung. Wichtig auch die Körperfettmessung und der Lungenfunktionstest. Aus dem Ergebnis der beidseitigen Handkraftmessung lässt sich die allgemeine Beschaffenheit der gesamtkörperlichen Muskulatur darstellen.

„Nehmen Sie dieses Angebot an“, so Bürgermeister Jürgen Köhler an die anwesenden Bediensteten gerichtet. Das sei eine tolle Sache, für deren Organisation dem Personalrat Dank gebühre. „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts!“ Für die Personalratsvorsitzende Monika Mourousoglou auf jeden Fall die richtige Entscheidung, einen solchen Gesundheitstag ins Leben zu rufen, denn schon kurz nach Öffnung das Cafes kamen viele Mitarbeiter, ob vom Rathaus, Bauhof, den Kindergärten oder Pflegeheim, um das Angebot an den verschiedenen Stationen zu nützen.