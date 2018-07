„Geh aus mein Herz und suche Freud’“

„Sommerträume – meine Täume“ unter diesem Motto stand eine ökumenische Andacht zum Ferienbeginn an den Schwarzachtalseen in Ertingen. Singen, beten, musizieren, meditieren und vor allem Gott loben in freier Natur, dieses Angebot von Pfarrerin Cornelia Schmutz und Gemeindereferentin Andrea Hoffmann stieß auf großes Interesse und dabei wurde Ökumene von vielen Christen beider Konfessionen eindrucksvoll gefeiert.

„Heute ist ein Tag, um auf die beginnenden Ferien zu schauen“, so Silke Renz. Dabei müsse man sich fragen, was wünschen wir uns für die kommende Zeit, was haben wir für Träume. Kinder und Jugendliche wollen zum Beispiel den Schulstress in der Ferienzeit vergessen, Erwachsene haben den Wusch gesund zu bleiben und träumen von einer Weltreise oder von einem Partner. „Alle haben Träume“, so Pfarrerin Cornelia Schmutz. „Wovon träumen Sie alle hier, was wünschen Sie sich?“, stellte sie die Frage an die Mitfeiernden. Gerade vor so einer eindrucksvollen Kulisse wie an den Schwarzachtalseen, mit dem glänzenden Wasser und der üppigen Natur, könne man sich eigene Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Während auf der Klarinette „The Rose“ erklang, rief sie dazu auf: „Schließen Sie die Augen, gehen Sie in sich.“

In den Ferien, in der Freizeit habe man ganz andere Wünsche und Sehnsüchte, so Gemeindereferentin Andrea Hoffmann, man wolle einfach mal raus aus der Tretmühle. „Für uns, für alles Zeit haben – einfach traumhaft.“ Es liege an jedem einzelnen, wie er damit umgehe, was er daraus mache. Wichtig sei auch sich mit Gemeinschaften und Begegnungen zu beschenken. Gerade hiervon könne man lange Zeit davon zehren. So hat diese ökumenische Andacht sicher dazu beigetragen, dass alle Mitfeiernden einen traumhaften Ferienbeginn erlebten. Dazu zählte dann auch anschließend das gemeinsame Beisammensein beim Grillen und vor allem bei der Pflege von Gemeinschaft.