Gegenverkehr übersehen

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag bei Ertingen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 11 Uhr war ein Mercedes Kleintransporter auf der B 311 in Richtung Herbertingen unterwegs. Bei Ertingen wollte der Fahrer nach links in die Herbertinger Straße abbiegen und hielt an. Beim Losfahren übersah der 35-Jährige einen entgegenkommenden VW-Fahrer. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei erlitt der 71-jährige Fahrer des VW leichte Verletzungen. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei aus Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden schätzt sie auf 22 000 Euro.