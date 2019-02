Geburtstagsparty für die Gai-Hexen

In Anlehnung an Theodor Storms „Von draußen vom Walde komm ich her“ begrüßte Zunftmeister Andreas Geisselmann am Samstag seine Gäste in der Binsenberghalle: „Von draußen vom Gai, da komm' ich her, ich muss euch sagen, es fastnachtet sehr.“ Diese originelle Idee erntete viel Applaus, wie auch die Begrüßung des Vize-Präsidenten Uli Hennes und die wohlgeformten Büttenreime der Kanzellarin des VAN, Sabine Heinzelmann.

Bevor die Feier allerdings so richtig losging, begeisterte der Musikverein Binzwangen in typischer Lumpenkapellen-Manier mit einem zünftigen Repertoire die versammelten Vereine, die später auch alle auf der Bühne begrüßt wurden. Zur Zunft selbst gehören außer dem Musikverein auch noch die Kids Binzwangen, die kleinen Gai-Hexen des Kindergartens, der Kappenverein und die Narrenzunft Ertingen. Ein besonderes Ereignis war die Verleihung des Verbandsordens mit goldenem Strahlenkranz an Andreas Geisselmann durch Uli Hennes.

Helmut Häbe vom Präsidium hob die schönen Zeiten hervor, die er mit dem Verein erlebt habe, den er bereits seit Beginn gut kenne. Dass das Schwabenland nicht nur typisch für die Traditionen der Fasnet steht, sondern auch das Ländle der Dichter und Denker ist, bewies Bürgermeister Jürgen Köhler mit seinen Reimen, in denen er sich auch auf die weltpolitischen Ereignisse bezog: „Oh, ich könnt' noch so viel erzählen, das Thema Donald Trumppler wählen, doch dieser Mann, ich sag’s ganz offen, macht mich traurig und betroffen!“ Doch die Freude an der Fasnet lässt sich Köhler wohl auch nicht durch den amerikanischen Präsidenten verderben, denn er meint: „Auch wenn die Welt nicht immer lustig ist, bleib’ ich heut' trotzdem Optimist!“ Da wendet sich Köhler doch lieber der Landespolitik zu und reimt treffend in Bezug auf die Wahlergebnisse: „Die CDU wurde gestutzt, die SPD fast weggeputzt, die FDP mit knapper Kraft, hat's wieder in den Landtag geschafft!“ Viel Applaus erntete auch sein gekonntes Wortspiel in Bezug auf Politiker-Namen, an denen auch Wilhelm Busch seine Freude gehabt hätte: „Auf Merkel, Kohl und Adenauer – folgt Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, will man diesen Namen sprechen, dann kann man sich die Zunge brechen. Wie einfach war doch Schmidt und Brandt – Namen, die die Welt verstand!“

Wer bereits seit 30 Jahren von Anfang an im Narrenverein ist, wird natürlich besonders geehrt, so wie es bei Anita Mercanti und Thorsten Schneider der Fall war. Zu den sich anschließenden obligatorischen Gesellschaftsspielen hatte sich der Narrenverein Waldhausen etwas ausgedacht, womit einige Wendigkeit der Motorik vorausgesetzt wurde. Auf einer Matte mit bunten Punkten sollten Andreas Geisselmann und sein Vize Boris Kuducovic jeweils auf spezielle Anordnung die Hände und Füße auf diese Punkte setzen – ohne dabei natürlich die vorhergehenden Punkte loszulassen, versteht sich. Gerade Boris als stattlichem Mann mit typischer Beschützer-Statur fielen diese Verrenkungen nicht unbedingt ganz leicht. Aber man muss ja bekanntlich nicht alles können im Leben - nur in der Fasnet sollte man eine ordentliche Portion Humor mitbringen, die Boris mit viel Gelassenheit unter Beweis stellte.

Am darauffolgenden Umzug beteiligten sich der Narrenverein Hundersingen mit Fanfarenzug, die Heckaschlupfer Waldhausen, der Narrenverein Zwiefaltendorf, die Feuerhexen Bad Buchau mit Schalmeien, der Narrenverein Friedberg, die Narrenzunft Schelklingen, der Narrenverein Moosheim, die Narrenzunft Altheim, der Narrenverein Langenenslingen mit Fanfarenzug, der Narrenverein Indelhausen, der Narrenverein Neufra und die Hilb-Hexen Kalkreute bei strahlender Februarsonne.