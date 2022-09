Ganz große Kleine

An den Schwarzachtalseen in Ertingen/Herbertingen findet am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September das sechste internationale Schaufahren der Schiffsmodelle statt. Nach Angaben der Initiatoren haben Modellbauer aus Deutschland, Schweiz, Österreich den Termin zugesagt. Neben naturgetreuen Modellschiffen werden auch Segelboote und Power-Elektro-Rennboote dabei sein.

Die Segelboote werden eher gemütlich ihre Kurse fahren, wobei die Power Elektro Rennboote mit Geschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometern auf den Schwarzachtalseen für Aufsehen sorgen werden.

Die vier Modellbauer der Interessensgemeinschaft Schiffsodellbau (IGS) sind Willi Ganal aus Mengen, Michael Dreher aus Langenenslingen, Roland Wieck aus Meckenbeuren, Markus Sprissler aus Göffingen. Natürlich helfen auch Gäste beim Auf- und Abbau mit, weil mit vier Personen diese Veranstaltung nicht gemeistert werden kann.

Laut Mitteilung sind bei der IGS alle Schiffstypen vertreten. U-Boote der Klasse 505 IX, 206A & 212A, Krabbenkutter, Hurtigruten Postschiff, Rettungskreuzer, Eisbrecher, AHTS Offshore Versorger und die Feuerlöschbarkasse PIA fahren auf den Schwarzachtalseen. In Bau befinden sich derzeit die Ostseefähre Nils Holgersson, ein Amerikanischer Schubverband, ein Finnischer Multipuroser Eisbrecher und ein Hafen Portalkran.

Die beleuchtete Hafenanlage wird dieses Jahr wieder komplett aufgebaut sein. Diese Anlage ist nur einmal größer in Süddeutschland zu sehen. Auch die Hafenerweiterung mit dem Fischereihafen „Yacht Welt Weiße Wiek" in Boltenhagen-Tarnewitz wird zu sehen sein. Erfreulich für das Publikum: Sowohl das Nachtfahren als auch das See-Feuerwerk werden dieses Jahr stattfinden.