Freudiges Wiedersehen zum 60. Geburtstag

Ein freudiges Wiedersehen anlässlich ihres 60er-Festes feierte der Jahrgang 1958 aus Ertingen, Binzwangen, Erisdorf und Neufra . Gemeinsam wurde ein herrlicher Tag verbracht, bei dem auf den runden Geburtstag angestoßen, Erinnerungen ausgetauscht und einfach in froher Runde gefeiert wurde.

Gut gelaunt trafen sich die Jahrgänger 1958 schon am Samstag Morgen vor der Ertinger Kultur- und Sporthalle. Nach einer herzlichen Begrüßung durch das Organisationsteam brach man dann gleich auf Richtung Biberach. Bei Kaffee und Kuchen wurden Anekdoten aus der Schulzeit ausgetauscht und es wurden viele Erinnerungen aus der gemeinsamen Schulzeit wieder wach gerufen. So gestärkt stand anschließend eine Stadtführung auf dem Programm, wo den Jahrgängern die Geschichte Biberachs etwas näher gebracht wurde. Beeindruckend für alle war vor allem der Spiegelwagen in der Stadtkirche. Durch ihn werden die Deckenmalereien auf den Wagen projiziert.

Nach diesem kleinen Ausflug in die Kreisstadt ging es wieder Richtung Ertingen. Auf der Treppe der Michel-Buck-Schule traf man sich zum Fototermin, zu dem noch einige dazustießen. Nicht vergessen wollte die Festgesellschaft aber ihre verstorbenen Angehörigen, Schulkameraden und Freunde. Auf dem nahegelegenen Friedhof gedachte man ihrer und ein gemeinsamer Gräberbesuch schloss sich an.

Am Abend fand die gemeinsame Einkehr im „Bergstüble“ in Erisdorf statt. Hier wartete auf die Gesellschaft schon ein schmackhaftes Essen. Wie bei jedem Jahrgängertreffen, also alle zehn Jahre, wurde auch diesmal wieder der Landschulfilm aus dem Jahr 1972 angeschaut, genau so die Bilder vom letzten Jahrgängertreffen, als man sich zum „50er“ traf. Es wurde spät, bis die 60er dann an diesem Abend die Heimreise antraten. Alle waren sich aber einig, dass man sich in Zukunft alle fünf Jahre trifft, wozu Margret van Üden-Funk sicher pünktlich einladen wird, wie sie es seit dem 30er-Fest ihrer Buben und Mädchen schon immer gemacht hat.