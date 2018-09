Frauenpower beim SV Binzwangen: drei Podestplätze

Die siebte Auflage der MTB-Challenge über Feld-, Wald- und Wiesenwege am Fuße des Höchsten gewinnt immer mehr an Beliebtheit und hat einen neuen Rekord an Teilnehmern verzeichnet. Mit dabei waren auch wieder Mountainbiker des SV Binzwangen.

Mehr als 270 Radlerinnen und Radler sind in verschiedenen Klassen an den Start gegangen, um die Distanzen in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen. Dabei gilt es die 15 Kilometer der Kurzdistanz mit 300 Höhenmetern oder die 45 Kilometer im Hauptrennen mit 900 Höhenmetern zu bewältigen. Mit 20 Startern war der SV Binzwangen traditionell stark vertreten und stellte zugleich das größte Team im Starterfeld. Vor allem die zehn Kinder und Jugendlichen aus dem Nachwuchs sind dabei besonders positiv aufgefallen. Die Streckenverhältnisse waren optimal, ebenso das Wetter und so stand einem rasanten Rennen nichts im Wege. Im steten Auf und Ab galt es in der Langdistanz die drei Runden zu bewältigen, immer auf der Suche nach der Ideallinie und einem guten Hinterrad. Aufgrund der trockenen Piste konnten die Trailabfahrten mit hoher Geschwindigkeit bewältigt werden und erforderten in Folge höchste Konzentration.

Wie in den vergangenen Jahren haben die Frauen des SV Binzwangen im Starterfeld geglänzt und waren gleich drei Mal auf dem Siegerpodest. Areane Blersch war in der Langdistanz Siegerin in ihrer Altersklasse und in der Gesamtwertung zweit schnellste Frau und musste sich lediglich Christiane Warthmann geschlagen geben. In der Kurzdistanz gab es zwei Überraschungen von Newcomerinnen. Doris Matheusser, erstmals bei einem Rennen am Start, wurde Zweite in der Gesamtwertung und Erste in ihrer Altersklasse. Bei den Junioren überraschte Saskia Dück mit Rang drei.