Frau angefahren – Zeugen gesucht

Am Dienstag hat eine Unbekannte eine Frau in Ertingen angefahren. Gegen 14.15 Uhr parkte eine Unbekannte in der Krähbrunnenstraße rückwärts aus. Dabei übersah sie wohl eine Fußgängerin hinter dem Auto. Der Pkw streifte die Geschädigte. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen. Obwohl die Verursacherin den Unfall bemerkt haben muss, so die Angefahrene, suchte die Fahrerin das Weite, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Diese begab sich anschließend selbstständig zu einem Arzt und beschrieb die Flüchtende mit schwarzen, lockigen Haaren. Sie sei etwa 60 Jahre alt und fuhr einen schwarzen BMW, so die Geschädigte. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach der Frau auf und sucht nun Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und /oder Angaben zur Verursacherin machen können. Hinweis-Telefon: 07371/9380.