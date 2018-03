Frühlingsshopping bei Schnee und Eis

Der Wintereinbruch am Wochenende hat keinen großen Einfluss auf den verkaufsoffenen Sonntag in Ertingen genommen. Die Geschäfte konnten sich nicht über Besuchermangel beklagen, was für das passende Angebot des Ertinger Einzelhandels spricht. „Das Wetter können wir nicht beeinflussen“, sagt die Chefin von Hima-Moden, Silke Renz. Trotzdem drängten viele Käufer und Interessenten in die Geschäfte und Betriebe. Denn auch wenn es gerade nicht danach aussieht: Der Frühling naht und da hat man einfach mal wieder Lust auf etwas Neues.

Angefangen mit Blumen von der Gärtnerei Vogel, die herrliche Frühlingsboten in allen leuchtenden Farben anbot. Natürlich galt das Interesse der Frauen vor allem dem neuen Outfit. Helle, freundliche Farben seien in diesem Jahr der Trend, so Geschäftsführerin Silke Renz von Hima-Moden. Aber auch die Männer nahmen die Gelegenheit wahr, um sich beim Herren-Ausstatter Wahl umzusehen und auch zu kaufen.

Neue Trends auch bei den Brillen. Meister Koschick hatte die neuen Messemodelle vorrätig, schließlich will man ja wieder den „echten Durchblick“. Wer sich aufs Frühjahr noch mit passendem Schuhwerk eindecken wollte, lag bei Atlantis-Schuhverkauf richtig. Ob Jung oder Alt, der Andrang war groß.

Die Firma Zimmermann Motorgeräte lud am Samstag und Sonntag zu ihrer Frühjahrsausstellung ein. Neben all der ganzen Gerätschaft erwartete die Besucher auch einen schmackhaften Mittagstisch. In den Ausstellungsräumen hatten die Herren der Schöpfung ihr Reich. Ob Holzbearbeitungsmaschinen, Hochdruckreiniger und Gerätschaft für und um das Haus, die Auswahl war groß. Das betraf auch das Angebot an Rasenmähern und -Traktoren. Wer sich mit dem Gedanken befasste, mal wieder in seinem Heim zu werkeln, den zog es zum Baumarkt Wölpert. Eine neue Gartenausstellung, eine Grillvorführung und das Verlegen von Terrassendielen gehörten zum Programm des Hauses an diesem Sonntag.

Kleinteiliger ging es da schon in Gabys Basteltruhe zu, die auch ihr 35-jähriges Bestehen feiern kann. Vor allem die Frühjahrsdeko hat es dort den Besuchern angetan. Wer sich noch mit Schreib- und Büroartikeln eindecken wollte, konnte dies bei Schreib-Chic erledigen.

Gerade auf Ostern bot es sich auch an, um bei der Goldschmiede Weinl noch ein passendes Geschenk auszusuchen oder sich fertigen zu lassen. So kurz vor Frühlingsanfang hatte auch Velorado am Sonntag Hochbetrieb. Vor allem Kinder durften sich zu Ostern ein neues Rad aussuchen. Bei den Erwachsenen galt das Interesse insbesondere den E-Bikes und hier den neuen Modellen. Das Angebot bei Fahrrad Echsle war groß. Wer sich dann nach so viel Einkaufstrubel etwas erholen wollte, konnte dies bei der Bäckerei Kapp tun.