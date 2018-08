Flugstunden am Boden

Für die jungen Flugschüler hieß es „fertig zum Start“ – eines ferngesteuerten Modellflugzeuges. Die Flugmodellsportgruppe Ertingen hatte im Rahmen des Sommerferienprogramms zur Flugschulung mit ferngesteuerten Modellflugzeugen eingeladen.

Bei leicht regnerischem Wetter konnte der Flugbetrieb durchgeführt werden. Hans-Peter Lang und Nachwuchspilot Christian Moosbrugger erklärten an der Piper J3 die Ruderfunktionen in Bezug zu den Steuerachsen am Modellflugzeug. Nach einer 20-minütigen Einführung zur Schulung am Steuerpult rollten die drei Schulungsmaschinen zum Start und stiegen auf eine überschaubare Höhe von 50 bis 100 Meter. Die Motorflugzeuge sind mit Doppelcockpit-Fernsteuerungen ausgerüstet und über alle Achsen steuerbar. Die Fluglehrer Phillip Weinl, Rolf Moosbrugger und Ralph Unterricker konnten mit diesem Fernsteuerungssystem den Flugschülern einzelne Steueraufgaben per Funk übergeben. Mit dieser Lernmethode erarbeiteten sich die Flugschüler verschiedene Flugfiguren selbstständig am Steuerknüppel. Per Schalterfunktion konnte der Fluglehrer dann jederzeit schwierige Flugmanöver sicher abfangen.

Der Vorsitzende Rolf Jakober konnte bei allen Flugschülern großes Interesse mit durchaus guten Begabungen für dieses Hobby feststellen. Es müssen ja für die Flugmanöver Geschwindigkeit, Flughöhe und die Windverhältnisse mit einberechnet werden. Die Jugendlichen erfuhren, dass hinter dieser sinnvollen Freizeitgestaltung Modellfliegen auch die Technik, Kreativität, Dynamik und Fantasie des Modellbauens stecken.

Beim technischen Tüfteln und gemeinsamen Fliegen hatten Michael Baur, Gabriel Bork, Tobias Burgmaier, Jannik Höninger, Fabian Harsch, Levin Kind, Timo Möhrle, Paul Wiedergrün, Joschua und Samuel Schwark viel Spaß.