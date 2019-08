Flugschüler machen gute Figur

Im Rahmen des Ertinger Sommerferienprogramms hieß es für die Flugschüler „fertig zum Start“ eines ferngesteuerten Modellflugzeuges. Bei bestem Wetter konnte der Flugbetrieb durchgeführt werden. Die fünf angemeldeten Flugschüler im Alter von zehn bis 13 Jahren wurden von den Modellfluglehrern über die Funktionen des Steuerpultes und der Ruderfunktionen am Modellflugzeug eingewiesen. Dann ging es in die Luft, die Modellflugzeuge wurden von den Fluglehrern in eine überschaubare Höhe von 50 bis 100 Metern geflogen. Die Motorflugzeuge sind mit Doppelcockpit-Fernsteuerungen ausgerüstet und über alle Achsen steuerbar. Die Fluglehrer Rolf Jakober, Rolf Moosbrugger, Ralph Unterricker, Andreas Koch und Jochen Schmid konnten mit diesem Fernsteuerungssystem den Flugschülern einzelne Steueraufgaben per Funk übergeben. Mit dieser Lernmethode erarbeiteten sich die Flugschüler verschiedene Flugfiguren selbstständig am Steuerknüppel. Per Schalterfunktion konnte der Fluglehrer dann jederzeit schwierige Flugmanöver sicher abfangen. Vorstand Rolf Jakober konnte bei allen Flugschülern großes Interesse mit durchaus guten Begabungen für dieses Hobby feststellen. Es müssen ja für die Flugmanöver Geschwindigkeit, Flughöhe und die Windverhältnisse mit einberechnet werden. Die Jugendlichen erfuhren, dass hinter dieser sinnvollen Freizeitgestaltung Modellfliegen auch die Technik, Kreativität, Dynamik und Fantasie des Modellbauens stecken. Beim technischen Tüfteln und gemeinsamen Fliegen hatten Michael Baur, Levin Kind, Timo Möhrle, Paul Wiedergrün und Katharina Kmieciak viel Spaß.