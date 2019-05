Flugmodelle kommen groß raus

Zu den Modellflugtagen hatte die Flugmodellsportgruppe Ertingen eingeladen. Viele Akteure und Zuschauer folgten der Einladung. An zwei Tagen dreht sich alles um das Modellflugzeug und andere flugfähige Modelle.

Am ersten Tag wurde der Flugzeugschlepp-Cup Süd durchgeführt. Dieser Wettbewerb wird in Ertingen von Organisationsteams aus Baden Württemberg und Bayern ausgetragen. Der Flugzeugschlepp Cup Süd ist das Highlight für Segel- und Motorflieger. Aus dem gesamten Bundesgebiet waren die namhaften Piloten bereits am Vortag nach Ertingen angereist.

Der Flugzeugschlepp wird in drei Durchgängen geflogen. Der Pilot des Motorflugzeuges muss dabei ein Modellsegelflugzeug exakt in einer Zeitmessung durch Flugsektoren auf eine bestimmte Höhe schleppen. Beide Flugzeuge, beziehungsweise die Piloten, müssen nach einem vorgegebenen Flugprogramm mit einer Ziellandung den Flugplatz im markierten Landefeld erreichen. Da sich die anfangs guten Wetterbedingungen änderten und ein Gewitter über dem Flugplatz sich breit machte, musste nach der Hälfte der Durchgänge leider abgebrochen werden. Gezählt wurde deshalb dann nur der erste Durchgang.

Wie im vergangenen Jahr gewannen die Brüder Thomas und Holger Höchsmann (mehrfache Deutsche Meister) aus Pfaffenhofen bei Ulm den Pokal in Ertingen mit der Gesamthöchstpunktzahl von 1542 Punkten. Den zweiten Platz mit 1539 Punkten belegte Markus Kellerer und Kilian Lang, ebenfalls wie im Vorjahr. Den dritten Pokal holten sich Vater und Sohn Armin und Hans Lutz aus Ludwigsburg, wie vergangenes Jahr, mit 1506 Punkten. Den 14.Platz belegten in der Juniorenklasse der jüngste Teilnehmer mit neun Jahren, Felix Koch aus Ertingen, und Nico Beierle mit 1228 Punkten.

Der zweite Tag bescherte den Modellsportfreunden ideales Flugwetter. Zum Flugtag konnten die Piloten des Ertinger Vereines ihre Modelle vorstellen und- führen. Hinzu gesellten sich auch viele Piloten aus anderen Vereinen aus Süddeutschland. Ein Eurofighter mit Deltavorflügel donnerte über den Platz, vollführte waghalsige Manöver und flog extreme Kurven. Wie die großen Vorbilder werden auch die Modelle mit Kerosin betankt. Ein „Beaver“ – als Transportflugzeug in Kanada und USA eingesetzt – mit über vier Metern Spannweite und 24 Kilogramm Eigengewicht war eines der größten gestarteten Modelle.

Für das Publikum erklärte Hans-Peter Lang von der Modellsportgruppe Ertingen jeweils die gerade am Start und in der Luft befindlichen Flugzeuge. So wusste er auch zu berichten, dass die „Beaver als Modell in dieser Größe nur zweimal in Deutschland existiert: „Das sieht man nur in Ertingen bei der Modellfliegergruppe.“ Bei den Motorflugzeugen waren viele unterschiedliche Modelle am Start. Sowohl Maschinen mit Verbrennungsmotor als auch Elektroantrieb waren vertreten .

Als größtes Modellsegelflugzeug ging eine „Twist Astir“ mit 7,20 Metern Spannweite an den Start. Bis auf die Höhe von 300 Metern wurden die Segelflugzeuge mit einem Modellmotorflugzeug in den Himmel geschleppt. In dieser Höhe, zogen auch einige Greifvögel ihre Kreise. Noch weiter oben waren einige richtige Segelflugzeuge, die in Richtung Flugplatz Riedlingen flogen kaum mehr von den Modellen zu unterscheiden. Immer wieder verschwanden einige Modelle vor oder gar in den Wolken.

Dietmar Jäger und ein Vereinskollege von der Modellfluggruppe Bad Saulgau starteten je mit einem Para-Gleitschirmmodell in die Luft und landeten wieder sicher auf dem Boden. Auch ein radelnder Schlumpf ging in die Luft und zog seine Bahnen vor den begeisterten Zuschauern.

Ein besonderes „Bonbon“ bescherten die Modellsportfreunde den begeisterten Kinder unter den Besucher. Auf der Start- und Landebahn wurden Luftballons auf Stäben positioniert und etliche Piloten hatten die Aufgabe mit ihren Flugzeugmodellen die Ballons zum Platzen zu bringen. Bis zu sieben Flugzeuge rasten zeitgleich, kreuz und quer und scheinbar unkoordiniert über den Platz und versuchten ehrgeizi die Ballons in rasanten Flügen zum Platzen zu bringen. Dabei gerieten auch zwei Maschinen in der Luft zusammen und fielen zu Boden.

Den krönenden Abschluss setzte Jim Knopf mit seiner fliegenden Lok. Hier handelte es sich um ein modellgetreues Nachbild von Jim Knopfs Lok aus hauchdünnem und sehr leichtem Material, angetrieben von zwei Propellern. Selbst die erfahrenen Hasen unter den Modellbauern bestaunten die Lok, die rauchend zum Abschluss des Flugtages über dem Flugplatz pustete.