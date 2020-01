Firma Wölpert übergibt Spende an Kindergarten

Die Firma Theodor Wölpert in Ertingen hat Spenden gesammelt: Beim Verkauf von Christbäumen wurden Essen und Getränke serviert. Die Einnahmen spendete Wölpert einem guten Zweck. Auf dem Bild übergibt Christoph Walter, Niederlassungsleiter von Wölpert in Ertingen, stellvertretend einen Spendencheck an die Kindergärten Fabeltier und Pestalozzi in Ertingen über 500 Euro. Weitere Spenden in Höhe von jeweils 200 Euro gingen an Kolping Riedlingen und den Schulförderverein in Ertingen. Foto: privat