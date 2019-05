Feuerwehr Erisdorf unter neuer Leitung

Die Mitglieder der Feuerwehr-Einsatzabteilung Erisdorf wählten in einer Abteilungsversammlung für die kommenden fünf Jahre ein neues Führungsteam. Roger Fischer wurde als Abteilungskommandant und Timo Hugger als sein Stellvertreter gewählt. Diesem Vorschlag schloss sich auch der Gemeinderat an und so konnte Bürgermeister Jürgen Köhler den beiden auch die Verpflichtungsurkunde überreichen. „Ich wünsche Ihnen alles Gute, Glück, eine gute Kameradschaft und möglichst wenig Einsätze“, so der Bürgermeister. Gleichzeitig bedankte er sich auch bei Ernst Kugler, der zehn Jahre die Abteilung Erisdorf geführt und sich für die Gemeinde engagiert hat.