Am Sonntagabend ist gegen 17 Uhr im Dach eines Gebäudes in Ertingen, in der Michel-Buck-Straße/Ecke Bachstraße Feuer ausgebrochen.

Schon nach wenigen Minuten zogen dicke Rauchschwaden über die Dächer. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf ein benachbartes Haus zu verhindern.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.