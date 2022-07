Fassanstich beim Krähbrunnenfest verlief unspektakulär

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wer beim Fassanstich am Samstagabend, den 2. Juli in Ertingen beim Krähbrunnenfest auf spritzenden Gerstensaft aus dem Fass hoffte, wurde dieses Jahr enttäuscht. Schon nach dem zweiten Schlag hatte es der stellvertretende Bürgermeister Uli Ocker geschafft, dass das Bier aus dem Fass in die Gläser rann.

Ob man es schon geahnt hatte, oder ob man nach dem Motto bei den Verantwortlichen handelte: „Vorsicht ist die Mutter der Porzellan Kiste“, ist nicht nachweisbar. Auf jeden Fall war heuer das Bierfässle zum Fassanstich etwas „geschrumpft“, so dass bei einem weiteren Anstich-Desaster auch weniger des edlen Gerstensaftes auf der Bühne sich entfalten konnte. Doch soweit kam es dieses Jahr gar nicht. Nachdem Rene Grüttner von der Narrenzunft im Namen aller Vereine die Gäste willkommen hieß und ihnen einen schönen Festverlauf wünschte, schritt Uli Ocker zur Tat. Vor dem ersten Schlag entschuldigte er seinen Chef, Bürgermeister Jürgen Köhler, an diesem Abend. „Er kann nicht kommen, er befindet sich auf einem Bier-Anstich-Seminar“. Doch Spaß beiseite, der Schultes war schlichtweg privat verhindert. „Aber wenn ich es bis um 22 Uhr nicht schaffe, das Fass an zu stechen, habe ich Hoffnung, dass unser Bürgermeister mir dann zur Seite steht“, so der Wunsch von Uli Ocker.

Dieses Mal mit einem Plastik-Zapfhahn und einem passenden Holzschlegel ausgestattet, ging es dann zu Werke. Uli Ocker wollte aber, dass das Schlagwerk der Jugendkapelle, die, wie auch das Vororchester, zur Unterhaltung aufspielte, nach vorne kommt, denn die Schadenfreude kannte bei den Jungs und Mädels beim letzten Mal keine Grenzen, als das „Holz“ eine Bierdusche abbekam. Doch dazu kam es nicht, ganz nach dem Motto: „Weit vom Schuss gibt alte Krieger“. Nach dem zweiten Schlag floss dann der Gerstensaft und wer wollte, konnte sich eine kostenlose „Halbe“ an der Bühne abholen. Mit einem „Prosit der Gemütlichkeit“ ging dann das gut besuchte Krähbrunnenfest bis in die späten Abendstunden bei herrlichem Sommerwetter weiter.