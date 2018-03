Fallstricke bei der Innenentwicklung

Die Gemeinde Ertingen, inzwischen durch die Umgehungsstraße vom früheren Durchgangsverkehr entlastet, tut einiges, um die innerörtliche Entwicklung voranzubringen. So gibt es dafür ein kommunales Förderprogramm: Beim Verkauf von Baugrundstücken erhebt die Gemeinde einen Aufschlag von 20 Euro pro Quadratmeter, der Sanierungsmaßnahmen innerorts zugute kommt. Bürgermeister Jürgen Köhler hadert indes mit dem Landesbaurecht, das den Landverbrauch begünstige und die Innenentwicklung behindere. Aus diesem Grund tut sich die Gemeinde schwer, im Ortskern auf dem Engel-Areal Wohnbebauung voranzubringen.

Das Areal präsentierte sich vor nicht allzu langer Zeit nicht gerade als Aushängeschild der Gemeinde. Die Gebäude rund um das frühere Gasthaus „Engel“ standen seit langem leer und waren zum Teil auch baufällig, eine Sanierung wäre unwirtschaftlich gewesen. Die Gemeinde beschloss, die Immobilien aufzukaufen. Die Grundstücksverhandlungen zogen sich über Jahre hin, bis 2015 das letzte Gebäude, die ehemalige Raiffeisenbank, erworben werden konnte. Durch die Ausweisung von Mehr- und Einfamilienhäuser auf dem 1,6 Hektar großen Gelände sollte die Innenentwicklung vorangetrieben werden.

Die Gebäude wurden abgebrochen und das Bebauungsplanverfahren für das Engel-Areal eingeleitet – und liegt jetzt auf Eis. Eine Herausforderung ist die landwirtschaftliche Nutzung in der näheren Umgebung mit der geplanten Wohnbebauung in Einklang zu bringen. Deshalb ist ein sogenanntes Geruchsgutachten notwendig, wie sich die Emissionen der Landwirtschaft auf die künftige Wohnbebauung auswirken. Nur wenige Büros kommen für die Erstellung eines solchen Gutachtens infrage, es ist langwierig und teuer. Und es kann die vorgesehene Bebauung konterkarieren.

Dabei werden nicht nur aktiv betriebene Agrarbetriebe berücksichtigt. Auch schon seit längerem leerstehende Bauernhöfe genießen teilweise Bestandschutz. „Die Landwirte können nichts dafür“, betont Jürgen Köhler. Die Situation sei verfahren durch die Landesbauordnung, die eigentlich Klarheit schaffen sollte.

Auf der anderen Seite erlosch mit dem Abbruch der Gebäude der Bestandschutz für die Bebauung auf dem Engel-Areal, was aber der Gemeinde im Vorfeld nicht mitgeteilt worden sei. Köhler kann nicht verstehen, warum an dieser Stelle, an der im Herbst 2017 theoretisch noch bewohnbare Häuser standen, jetzt keine Wohnbebauung mehr möglich sein sollte. Der Bürgermeister kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Untere Baurechtsbehörde, die nicht geprüft habe, ob die Landwirte überhaupt eine Baugenehmigung oder Verlängerung erhalten können angesichts der Wohnbebauung in der näheren Umgebung.

Beim Gemeindebesuch am Mittwoch bestätigte auch Regierungspräsident Klaus Tappeser, es bestehe hinsichtlich der Hofstellen im Innenbereich Aufholbedarf in der Landesbauordnung. Das Problem bestehe landesweit in ländlichen Gemeinden mit landwirtschaftlichen Leerständen: „Wenn ein Hof lange nicht mehr betrieben wird, sollte die Gemeinde keine Rücksicht nehmen müssen.“ Auch der Schemmerhofer Bürgermeister und Kreisrat Mario Glaser konstatierte, die Innenentwicklung und Verdichtung werde ausgehöhlt. Stattdessen würden Wohngebiete auf der grünen Wiese aus dem Boden schießen. Dazu tragen laut Köhler auch weitere Erschwernisse wie beispielweise die Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange, was zu erheblichen Verzögerungen führe. „Eine Umweltprüfung dauert mindestens ein Jahr“, sagte Tappeser.

Auch Aussiedlungsgespräche mit Landwirten gestalten sich laut Köhler schwierig.