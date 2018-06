Fahrer stirbt nach Unfall bei Ertingen

Seinen Verletzungen erlag ein 78-Jähriger am Dienstag nach einem Unfall bei Ertingen. Das teilt die Polizei mit. Wie berichtet, passierte der Unfall gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Ertingen und Dürmentingen. Ein 78-jähriger Opelfahrer nahm einem Seatfahrer die Vorfahrt. Der Unfallverursacher und zwei weitere Unfallbeteiligte trugen schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Dort starb der 78-Jährige am Dienstagabend an den Folgen seiner schweren Verletzungen.