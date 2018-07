Fünf Lehrerinnen sagen in Ertingen Tschüss

Im Rahmen des Schuljahresabschlussgottesdienstes sind fünf Lehrerinnen der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen verabschiedet worden.

In Ruhestand geht Christiane Treiber. Um an einer anderen Schule zu unterrichten, verlassen die Lehrkräfte Katharina Ambs, Michaela Penzel sowie Julia Rechtsteiner die Schule. In Elternzeit geht Sarah Barth. Im Kreise des gesamten Lehrerkollegiums dankte Schulleiter Markus Geiselhart am Abend den Lehrerinnen für ihr Wirken an der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule.