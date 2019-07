„Es lebe die Bruderschaft Ertingen – Granges“

Seit 30 Jahren pflegen Ertingen und Granges die deutsch-französische Partnerschaft, was nun anlässlich des Ertinger Krähbrunnenfestes entsprechend gefeiert wurde. Eine fast 40-köpfige Delegation mit Bürgermeister Guy Martinache war zu Besuch. Gemeinsam wurde das Jubiläum gefeiert und die Partnerschaft weiter gefestigt. Eine Betriebsbesichtigung des heimischen Unternehmens Lock sowie ein deutsch-französischer Gottesdienst in der Ertinger Pfarrkirche bildeten den Auftakt.

Vor 30 Jahren, am 22. April 1989, schlossen der damalige Bürgermeister Hans Petermann und sein französischer Kollege Guy Martinache den Bund für die Partnerschaft Ertingen – Granges. Damit legten sie den Grundstein für viele Freundschaften und Beziehungen, so Bürgermeister Jürgen Köhler. „Aus Partnern sind Freunde geworden.“ Dass dies bis zum heutigen Tag hält, sei vielen zu verdanken, ohne deren Engagement man nicht so weit gekommen wäre. Die Beziehung in den vergangenen 30 Jahren sei stabiler, enger und verlässlicher geworden. „Die Granger und Ertinger haben haltbare Brücken gebaut.“ Das Ziel müsse sein, die Zukunft im Sinne eines friedlichen und gemeinsamen Europas zwischen Menschen unserer Städte zu entwickeln, sagte Köhler. Er sei zuversichtlich, dass die Partnerschaft der beiden Gemeinden weiter geführt und die Zusammenarbeit noch vertieft werde. „Ich wünsche unserer Partnerschaft weiterhin eine glückliche Zukunft, in der sich noch viele neue Freundschaften und Beziehungen entwickeln mögen.“

Ein Geburtstag sei immer auch Gelegenheit, Bilanz zu ziehen, so Bürgermeister Guy Martinache, der mit Hans Petermann vor 30 Jahren die Partnerschaftsurkunde unterzeichnete. Damals waren viele Barrieren zwischen den beiden Partnergemeinden zu überwinden, ob sprachlich oder auch durch die unterschiedliche Geschichten beider Länder. „Inzwischen ist ein großer Schritt erfolgt, um auf unsere politische und wirtschaftliche Solidarität aufmerksam zu machen“, so der Bürgermeister. In Frankreich sei sich jeder bewusst, welche Rolle beide Länder am Aufbau Europas gespielt haben. Auch die Vorurteile, die man früher gegeneinander hegte, seien von gestern. „Unsere Gemeinsamkeiten und das, was uns verbindet, ist viel stärker, als das was uns trennt. Diese verbesserte Kenntnis ist unsere wichtigste gemeinsame Errungenschaft“, so Guy Martinache. Die Europäer würden heute sorgenfrei die Grenzen überschreiten, die Jugendlichen lernen die Sprachen der Nachbarländer und nicht zuletzt durch Reisen, Lektüren und persönliche Beziehungen, auch mit modernen Kommunikationsmitteln, werde das gemeinsame Kulturgut bereichert. „Die Fortschritte in den Beziehungen zwischen den Deutschen und Franzosen in den vergangenen Jahrzehnten sind zweifellos auch das Ergebnis von Aktionen, wie die unserer bescheidenen, aber hartnäckigen Initiative“, ist sich der französischen Bürgermeister sicher. Dank sprach er auch an die beiden Vorsitzenden und die vielen Freiwilligen der Partnerschaftskomites aus, die sich für einen nachhaltigen und fruchtbaren Austausch einsetzten. „Es lebe die Solidarität, es lebe die Bruderschaft Granges – Ertingen“, rief Guy Martinache den Besuchern auf dem Festplatz zu.

„Das ist gelebte deutsch-französische Freundschaft. Wenn wir in Europa enger zusammenrücken wollen, sind Städtepartnerschaften ein wichtiger Baustein, ein Baustein zu größerer europäischer Integration“, stellte der Bundestagsabgeordnete Josef Rief fest. „Sie tragen zur Verwirklichung eines vereinten Europas bei und wir dürfen nicht vergessen, was gerade die vielen deutsch-französischen Partnerschaften bedeuten,“ so der Abgeordnete, der dem französischen Bürgermeister Guy Martinache die Medaille des Deutschen Bundestages überreichte.

Viele Gemeinsamkeiten

Zwei, die sich mögen und auch gut verstehen, sind die beiden Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine. Isabel Hepp: „30 Jahre sind eine lange Zeit und trotzdem ist sie schnell vergangen. Angefangen von den ersten Annäherungen der beiden Gemeinden bis heute haben viele Treffen und Austausche in Granges als auch in Ertingen statt gefunden. Feste, gemeinsame Ausflüge und auch gemeinsame Arbeitseinsätze wie zum Beispiel auf dem Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs, am Lingenkopf, zeugten von einem guten Miteinander der beiden Partnerschaftsvereine und deren Mitglieder. „Ich wünsche mir, dass diese Partnerschaft weiterhin gedeiht und aufblüht, damit sie für lange Zeit zur Annäherung unserer beiden Gemeinden beiträgt“, war der Wunsch von Isabell Hepp. Auch Martine Gaudet aus Granges erinnerte sich an viele gemeinsame Treffen. „Ich hoffe, wir können noch viel schöne Stunden mit einander verbringen.“ Erinnern wollte sie auch an diejenigen, die nicht an dieser Jumelage teilnehmen können, aber die Beziehungen zwischen den beiden Gemeinden hergestellt haben. Die größte Überraschung war dann, als die französische Delegation ein Kunstwerk auf der Bühne enthüllte. Aus zwei verschiedenen farbigen Steinen aus den Vogesen wurde ein Kunstwerk geschaffen, das zwei Personen darstellt, die sich umarmen. Ein Symbol, wie es nicht schöner für diese 30-jährige Partnerschaft zwischen Ertingen und Granges hätte sein können.