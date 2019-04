Erträge weisen einen leichten Rückgang aus

Der von Ertingens Kämmerin Elisabeth Haupter vorgelegte Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Energieversorgung weist beim Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 336 800 Euro aus. Beim Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 308 700 Euro aufgeführt.

Bei den betrieblichen Erträgen habe sie zurückhaltend auf 336 800 Euro kalkuliert, so die Kämmerin. Sie liegen demnach 20 000 Euro unter der Planung des Vorjahrs von 356 800 Euro. Als Grund dafür nannte sie die konstante Zahl von Fernwärmeabnehmern. Im laufenden Jahr wird mit keinen Neukunden mehr gerechnet. Dazu komme, so Elisabeth Haupter, dass der Verkaufspreis der Fernwärme von einer Preisgleitklausel bestimmt werde, die an die Entwicklung des Erdgas- und Erdölpreises gekoppelt sei. Der derzeitige Fernwärmepreis liegt knapp fünf Prozent unter dem Verkaufspreis aus dem Jahr 2017. Die Erlöse der Stromeinspeisung blieben mit 62 000 Euro gegenüber dem Vorjahr konstant.

Die Summe der Aufwendungen beziffert Haupter mit 300 100 Euro (2018: 336 500 Euro), wobei am Ende mit einem Jahresgewinn von 36 700 Euro zu rechnen ist. Ursächlich hierfür ist vor allem die Wenigerausgaben beim Fernwärmebezug: Waren vergangenes Jahr noch 87000 Euro aufzubringen, sind es für das laufende Jahr nur noch 45 000 Euro. Auch beim Bezug von Heizöl sind 5000 Euro weniger als im Vorjahr (2018: 20 000 Euro) veranschlagt.

Im Vermögensplan stehen Finanzierungsmittel in Höhe von 308 700 Euro zur Verfügung. Hiervon werden laut Plan 118 000 Euro an Investitionen finanziert. So kostet der Austausch von Wärmemengenzählern 20 000 Euro, die Erweiterung des Fernwärmenetzes verschlingt 58 000 Euro und für die Verlegung der Fernwärmeleitung bei der Michel-Buck-Schule müssen 40 000 Euro aufgebracht werden. Dazu kommen noch Darlehenstilgungen in Höhe von 78 200 Euro. Zu Beginn des Wirtschaftsjahrs lagen die Schulden des Eigenbetriebs Energieversorgung noch bei 1,43 Millionen Euro (266 Euro je Einwohner). Nach der vorgesehenen Schuldentilgung in Höhe von 78 200 Euro reduziert sich die Gesamtverschuldung zum Jahresende auf voraussichtlich 1,35 Millionen Euro, was dann eine Pro-Kopf-Verschuldung von 252 Euro ergibt.