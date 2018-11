Ertinger Skibasar lockt viele Käufer an

Rechtzeitig vor dem Beginn der Skisaison kam die Ertinger Skibörse gerde recht, um sich mit passender Ausrüstung für das winterliche Hobby einzudecken. Ob Jung oder Alt – es gab für jede und jeden genug Auswahl, um gut gerüstet zu sein, wenn es bald wieder auf die Piste geht.

„Das ist die ideale Gelegenheit, vor allem für Kinder und Anfänger, sich günstig mit dem richtigen Equipment auszustatten“, so Antonia Mack vom veranstaltenden Verein. Die Interessierten konnten sich bei der funktionstüchtigen, gebrauchten Ausrüstung umsehen oder sich auch mit Neuware der Sportgeschäfte eindecken.

Bevor Punkt 13 Uhr die Türen der Kultur- und Sporthalle geöffnet wurden, hatte sich eine lange Schlange von Wintersportbegeisterten gebildet. Bereits einen Tag zuvor konnten diejenigen, die ihre überzählige Ausrüstung verkaufen wollten, diese bei der Skizunft gegen eine geringe Gebühr abgeben. „Wir haben heuer nur gute Ware von den Verkäufern bekommen“, freute sich Antonie Mack. Dementsprechend liefen Handel und Verkauf auch rasch an. Vom Erlös gingen zehn Prozent an die Skizunft.

Schon nach kurzer Zeit war die Halle brummend voll. Es wurde gesucht, getauscht, probiert und gekauft. Dabei standen die Mitglieder der Skizunft Ertingen den Kauflustigen mit Rat und Tat zur Seite; es sollte ja schließlich alles passen. Ob Skier, Skischuhe, Helme oder auch Snowboards – die Auswahl in Ertingen war riesig. Dazu gab es noch ein entsprechendes Angebot an Kleidung für „drüber und drunter“ und weitere wintersportliche Accessoires.

Bewegungsparcours für Kinder

Das freute auch die Schriftführerin der Ertinger Skizunft, Vivien Schirmer. Im Januar geht es für die Kinder wieder los. In Jungholz findet ein erster Vier-Tages-Ski- und Snowboardkurs statt, bei dem man sicher einige der Kinder wieder sehen wird, die bei dieser Skibörse schon passend eingekleidet wurden. Wer will, kann sich jetzt schon bei der Skizunft für die Kurse anmelden. Doch dazu sollen auch die 90 Übungsleiter der Ertinger Skizunft fit und „up to date“ sein und sich entsprechend weiterbilden, so Vivien Schirmer: „Dazu schicken wir sie demnächst auf die Bretter.“

Für die Kinder hatte die Skizunft noch einen Bewegungsparcours in der Halle eingerichtet, der alsbald in Beschlag genommen wurde. In dieser Zeit hatten dann die Eltern die Möglichkeit, sich noch eine Tasse Kaffee und Kuchen zu gönnen, während die Sprösslinge sich im Spieleparcours austobten.