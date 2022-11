Ertinger Schwimmer/innen waren sehr erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Wettkampfgruppe der DLRG OG Ertingen hat vom 21. bis 22. Oktober an den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Hannover teilgenommen. Unter 1200 Sportlern, 16 Bundesländern sowie 80 Ortsgruppen konnten sich 12 Ertinger Schwimmer/innen im Stadionbad unter Beweis stellen.

Bei den Einzelwettkämpfen am Freitag konnte Felix Drews (AK 17/18) den 21. und Simon Hois (AK 13/14) den 25. Platz erzielen.

Am Samstagmorgen standen dann die Schwimmerinnen der AK 17/18 bereits um 07.00 Uhr am Beckenrand. Nach einem mittelmäßigen Start konnten sich die Mädchen von Lauf zu Lauf steigern und sich zu den Top 20 auf den 19. Platz hoch kämpfen – 2 Plätze besser im Vergleich zur Qualifikation.

Am Samstagnachmittag wurde große Hoffnung in unsere Jungs der AK 15/16 gesetzt, die nach den Württembergischen Meisterschaften auf Platz fünf gemeldet waren. Anfangs von der Größe der Veranstaltung überwältigt, standen sie nach dem ersten Lauf auf einem weniger guten Platz 21. Nach motivierenden Worten der beiden Trainer Niklas Wiedergrün und Alexander Hartmann, konnten sich die Jungs zum Glück nicht davon abhalten lassen, weiter Vollgas zu geben. Sie steigerten sich von Lauf zu Lauf zuerst auf Platz 16, dann nach Lauf drei auf Platz elf bis sie zuletzt nach Lauf vier den siebten Platz sichern konnten.

Somit erzielt die Mannschaft bisher die beste Leistung auf den Deutschen Meisterschaften. Der Spitzenreiter Felix Drews, der 2019 den neunten Platz belegen konnte, wurde hiermit abgelöst.

Nach erfolgreichen Landesmeisterschaften im Juni konnte sich die OG Ertingen in der Clubwertung in Baden-Württemberg von Platz sieben (aus dem Vorjahr) auf Platz zwei hoch kämpfen. In der Clubwertung aller deutschen Vereine sind sie leider von Platz 37 (aus dem Vorjahr) auf Platz 49 gerutscht.

Diese wunderbaren Ergebnisse zeigen, dass sich die harte Arbeit der vergangenen Wochen ausgezahlt und zu wunderbaren Ergebnissen geführt hat. Die OG Ertingen ist sehr stolz auf ihre Schwimmerinnen und Schwimmer und freut sich auf viele weitere Wettkämpfe!