Ertinger Postfiliale ist eröffnet

Pünktlich um 14.30 Uhr hat sich die Tür der neuen Post in der ehemaligen Metzgerei Geiger in Ertingen geöffnet. Die neue Postschalterkraft Gabriele Nobile (rechts) begrüßte freundlich jeden Kunden zur Eröffnung und mit einem Begrüßungsbonbon. Maria Schrode (links) unterstützte sie am Eröffnungstag in ihrer Funktion als Vertriebsmanagerin. Auch das Vermieter-Ehepaar Koch schaute herein und erkundigte sich nach eventuellen weiteren Verbesserungen der Räumlichkeiten. Die Vermieterin stand selbst von 1984 an bis zur Schließung des alten Postamts in Ertingen am Schalter. Foto: Alexander Radulescu