Ertingens Kinder gehen auf eine Fünf-Sterne-Schule

Erstmals hat die Regionale Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung (RAG) im November 2008 Schulen für die Umsetzung präventiver Themen in ihrem Schulprofil Sterne verliehen. 13 Schulen konnten mit 23 Sternen ausgezeichnet werden. Ein Jahr nach der ersten Sterneverleihung hat die RAG mit einem Fragebogen Rückmeldungen der Schulen eingeholt und zwei prämierte Schulen besucht.

Die Befragung zeigte, dass in den meisten Fällen die Initiative zur Bewerbung von der Schulleitung ausging. Viele der Schulen hatten die Kriterien für den Stern schon vorher umgesetzt und anlässlich der Bewerbung noch weiter optimiert.

Alle Schulen freuten sich sehr über die Anerkennung ihrer Arbeit und erlebten den Stern als Motivation und Ansporn zu weiterem präventivem Engagement. Besonders die Sensibilisierung der Eltern und der Öffentlichkeit für gesundheitsförderliche Aspekte und für die gute Arbeit der Schule wurde als Effekt des Sterns wahrgenommen. Einige Schulen berichteten auch über konkrete Veränderungen und Projekte, die als Folge der Auszeichnung umgesetzt werden konnten.

Beispielsweise erläuterte Karl Geßler, der Schulleiter der Rottumtalschule Ochsenhausen, die einen Stern für das Thema Ernährung erhalten hat, wie es der Schule gelingt, eine gesunde Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb zu einem attraktiven Preis anzubieten. Er stellte die Zahnputzstation vor und berichtete, dass auch auf ein gesundes und ausgewogenes Essensangebot in der großen Pause Wert gelegt wird. In vielen Bereichen des schulischen Lebens sind gesundheitsförderliche Grundsätze und Vereinbarungen mit Eltern, Schülern und externen Partnern umgesetzt worden.

Auch in der Michel-Buck-Schule in Ertingen, die mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde, konnte die Entwicklung seit der Sterneverleihung beobachtet werden. Schulleiter Martin Geiselhart berichtete, dass die Auszeichnung mit den Sternen zu einer weiteren Profilschärfung geführt hat. Ständig wird bei präventiven Themen an einer Verbesserung gearbeitet. Die Sterne werden sowohl von den Eltern als auch von der Gemeinde positiv wahrgenommen. Die Schule hatte auch viele Anfragen von anderen Schulen und es sind schon wieder neue Projektideen kurz vor der Umsetzung. Die Michel-Buck-Schule ist eine Schule die sich durch viele innovative Ideen und eine ausgezeichnete Netzwerksarbeit auszeichnet.

Das Projekt Sterne für Schulen ist angetreten, um Anerkennung und Ansporn für die Schulen zu sein. Eine Sensibilisierung für gesundheitsförderliche Ziele bei Schülern und Lehrern ebenso wie bei den Eltern und den externen Partnern der Schule sollte erreicht werden. Die Befragung der prämierten Schulen zeigt, dass genau diese Ziele erreicht wurden.

Die RAG erhofft sich, dass möglichst viele Schulen im Landkreis sich Gedanken machen, wie sie ihre bereits bestehende präventive Arbeit weiter ausbauen und optimieren können, damit im Frühjahr 2010 wieder stolze Schulen ihre Auszeichnung mit einem oder mehreren Sternen erhalten können. Der präventive Gedanke an den Schulen im Landkreis soll weiter getragen werden. Eine Schule, die gesunde Lebenswelten bietet, ist auch eine Schule in der gut gelernt werden kann und in der Schüler und Lehrer sich wohl fühlen.

Für die zweite Ausschreibungsrunde, die noch bis zum Jahresende läuft, gibt es schon viele interessierte Nachfragen von Schulen. Erste Bewerbungen liegen der RAG schon vor. Es wird also spannend werden, welche Schulen im Frühjahr 2010 die nächsten Sterne ergattern.