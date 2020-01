Ertingen wird Gigabit-Gemeinde - Vertrag für den 1000. Anschluss unterzeichnet

Der Glasfaseranschluss in Ertingen kommt. Das steht jetzt fest, versichert Telekom-Regionalmanager John. Allerdings geschehe dies seiner Ansicht nach nicht mehr in diesem Jahr. Er habe angesichts der Größenordnung der Baumaßnahme immer einen Zeitraum von zwei Jahren genannt. „Wir werden bis Ende 2021 brauchen“, kündigt John an. Frühestens Sommer nächsten können die ersten Anschlüsse bereitgestellt werden. Auch vor diesem Hintergund solle man die Kündigung bestehender Verträge unbedingt der Telekom überlassen, damit der Wechel reibungslos funktioniert. Die habe bei den Unterzeichnern die Netzbetreiber und die Vetragslaufzeiten abgefragt.

Wer noch keinen Anschluss beantragt hat, kann dies noch bis 2. März tun, um sich die Anschlusskosten von rund 800 Euro zu sparen. Die Paketpreise für die Nutzung betragen in den ersten sechs Monaten einheitlich 19,95 Euro monatlich. Danach gelten die üblichen Preise je nach Übertragungsgeschwindigkeit laut Liste der Telekom. Ein Upgrade ist jederzeit möglich. Nach zweijähriger Laufzeit kann der Anbieter gewechselt werden.