Ertingen muss Kredit aufnehmen

Eine Kreditaufnahme, Baumaßnahmen und weitere Themen hat Bürgermeister Jürgen Köhler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats angesprochen.

Mehrere Investitionen haben es erforderlich gemacht, einen Kredit über 233000 Euro für den Eigenbetrieb Wasserwerk aufzunehmen. Bisher, so Elisabeth Haupter, sei die Finanzierung über die Gemeinde gelaufen, nun sei man aber an die Grenze gestoßen. Beschlossen wurde eine Kreditaufnahme mit 20-jähriger Zinsbindung von 1,67 Prozent.

Eine weitere Investition betraf die Lieferung, Konfiguration und Installation von Hard- und Software, einer speziell für Schulen entwickelten Netzwerklösung. Den Zuschlag erhielt die Bad Saulgauer Systemhaus all for IT GmbH zum Erwerbspreis von 43192 Euro.

Sehr zufrieden ist Bürgermeister Jürgen Köhler mit den Arbeiten bei der Friedhofsanierung durch die Firma Christ. Man müsse aber mit Mehrkosten von etwa 6500 Euro rechnen.

Am Mittwoch, 3. Dezember, so Bürgermeister Köhler, findet um 10 Uhr beim Bettenhaus Dornröschen eine Verkehrsschau statt. Dazu sei auch die Bevölkerung eingeladen.

Bürgermeister Jürgen Köhler erinnerte nochmals an das Bauvorhaben der Firma Aprion, die einen Ersatzneubau einer 380-Kilovolt-Freileitung zwischen Reutlingen und Herbertingen plant. Betroffen davon auch die Gemeinde Ertingen, auf deren Gemarkung sieben statt bisher zehn Masten erstellt werden sollen. Um sich nochmals informieren zu können, findet am Dienstag, 2. Dezember, von 18 bis 20 Uhr eine Bürgersprechstunde in der Ortsverwaltung Binzwangen statt. (wl)