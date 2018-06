Ertingen kommt ohne neue Kredite aus

Der Ertinger Gemeinderat hat den Haushaltsplan für das laufende Jahr mit einem Gesamtvolumen von rund 17,2 Millionen Euro verabschiedet. Dabei entfallen rund 13,3 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und etwa 3,9 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beträgt knapp 345000 Euro. Der Gemeinde stehen nach Abzug der Kredittilgung rund 280000 Euro an frei verfügbaren Mitteln zur Verfügung.

Bürgermeister Jürgen Köhler bedankte sich bei Kämmerin Elisabeth Haupter für das vorgelegte Zahlenwerk. Er stellte fest, dass aus Sicht der Gemeinde „alles gut aussieht“, auch im Hinblick darauf, dass keine Neuverschuldung in diesem Jahr notwendig ist und die Gewerbesteuer „sprudelte“. Rund 1,5 Millionen Euro hat die Gemeinde auf diese Weise eingenommen. „Da kann man nur danke an unsere Unternehmen sagen.“

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich die Personalkosten um 2,6 Prozent oder um rund 80000 Euro, was auf verschiedene Faktoren wie Tariferhöhungen und zusätzliches Personal im Bereich Kinderbetreuung zurückzuführen ist. Ein Schwerpunkt der Planung 2015 liege nicht allein bei Hoch- und Tiefbauarbeiten, so Haupter, sondern auf der Erhaltung der Substanz. Hier sind für Grundstücke und bauliche Anlagen etwa 720000 Euro vorgesehen. Was an Kosten für die Sanierung und Reparatur der Abwasserkanäle auf die Gemeinde zukommt, werden die Untersuchungen noch zeigen. In Sachen Gebäudeunterhaltung werden 200000 Euro in die Binsenberghalle in Binzwangen und 63000 Euro in die Kindertageseinrichtungen fließen.

Schulsanierung größter Posten

Beim Vermögenshaushalt fallen die Bauvorhaben mit rund 2,5 Millionen Euro ins Gewicht, gefolgt vom Vermögenserwerb von 1,1 Millionen Euro. Vom Gesamtvolumen in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro entfallen unter anderem auf die Sanierung der Gemeinschaftsschule 400000 Euro und die Sanierung der Schwimmhalle 930000 Euro. Das Bau- und Wohnungswesen verschlingt 600000 Euro, und bei der Position Straßen, Brücken und Straßenbeleuchtung fallen 290000 Euro an Ausgaben an.

Bei der Abwasserbeseitigung schlagen die Kanalsanierung mit 50000 Euro und der Regenwasserkanal in Binzwangen mit 80000 Euro zu Buche. Für den geplanten Kauf eines Bauhoffahrzeugs sind 98000 Euro vorgesehen. Die Sanierung des Hegauweges und der Neubau des Feldweges im Dauden werden mit 105000 Euro veranschlagt. Einen weiteren großen Batzen verschlingt der Erwerb von Grundstücken mit 815000 Euro. Für die Kredittilgung sind 65000 Euro veranschlagt. Diese Investitionen werden zum großen Teil mit Eigenmitteln (2 Millionen Euro aus der Rücklage), Verkaufserlösen (1 Million Euro) und Zuschüssen (400000 Euro) finanziert.

Nachdem in diesem Jahr keine Kreditaufnahme vorgesehen ist und die Tilgung bestehender Kredite mit 65000 Euro zu Buche schlägt, ergibt sich zum Jahresende ein Schuldenstand von rund 1 Million Euro. Daraus resultiert eine Pro-Kopf-Verschuldung von 189 Euro, die unter dem Landesdurchschnitt liegt (214 Euro). Rechnet man die Zahlen aus den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe mit ein, ergibt sich ein Schuldenstand von etwa 4 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 767 Euro entspricht.

Die Rücklage, die Ende 2013 rund 4,5 Millionen Euro betrug, wird sich voraussichtlich bis Ende des Jahres auf 2,9 Millionen Euro reduzieren. „Im Jahr 2015 und 2016 werden diese Rücklagen durch anstehende Baumaßnahmen, die Generalsanierung der Michel-Buck-Schule, die Abwasserbeseitigung und Ortskernsanierung aufgefressen“, so die Kämmerin. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2017/18 müsse dann im Wesentlichen mit Fremdkapital finanziert werden.

Diese Tatsache sorgte für Gesprächsstoff und auch für kritische Töne seitens der Gemeinderäte. Für Wolfgang Gaber geht die Entwicklung bei den Haushaltsplänen in den kommenden Jahren in die falsche Richtung. „Jetzt Geld aus der Rücklage für die Schwimmhalle zu entnehmen und dann bei der Schule in die Finanzierung zu gehen, halte ich für falsch“, erklärte der Binzwanger Ortsvorsteher und fragte: „Was haben wir denn in vier Jahren noch an Geld?“ Ginge es nach Gaber, würden die Bauarbeiten an der Schule zuerst angepackt und erst dann die Schwimmhalle ins Auge gefasst.

Nutzen höher als Verluste

Für Bürgermeister Jürgen Köhler sind die Weichen in dieser Sache gestellt, und auch für Gemeinderat Oliver Weigand ist die Reihenfolge der Maßnahmen beschlossene Sache. Gemeinderat Roland Schwarzkopf stellt den Nutzen der Schwimmhalle über die finanziellen Verluste, die durch die Sanierung entstehen.

Antonie Mack sagte hingegen, sie habe auch etwas „Bauchweh“, was die Ausgaben in den kommenden Jahren betreffe. „Doch, so die Gemeinderätin, „ich kann dem Plan zustimmen, aber hoffen, dass wir alles geschultert bekommen.“ Mit zwei Gegenstimmen (Wolfgang Gaber und Richard Heinzelmann) wurde der Haushaltsplan verabschiedet.