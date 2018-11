Ertingen – ein Anziehungspunkt

Ideales Shopping-Wetter hat am Sonntag den Ertinger Geschäften bei ihrem Tag der offenen Tür eine große Besucherresonanz beschert, was aber auch dem gut sortierten Angebot zu verdanken ist. Ob Kleidung für die kältere Jahreszeit, Gerätschaft für die anstehende Waldarbeit, ein Geschenk zum Nikolaustag oder auch schon für Weihnachten: Das Angebot ließ keine Wünsche offen. azu hatten sich auf dem Krähbrunnenplatz einige Händler und Grillmeister Rauscher eingefunden.

Beim Bummel durch den Ort stand als Erstes ein Besuch bei der Goldschmiede Weindl an. Gerade so kurz vor der Advents- und Weihnachtszeit nutzten wohl einige Besucher die Gelegenheit, um sich ein tolles Schmuckstück auszusuchen. Rustikaler ging es dann bei der Firma Motorgeräte Zimmermann zu. Hier konnten sich die handwerklich begabten Besucher über Werkzeug, Maschinen oder auch Schutz- und Arbeitskleidung informieren oder auch gleich kaufen. Dabei stand die fachliche Beratung ganz im Vordergrund.

Gegenüber von Motorgeräte Zimmermann wartete das Schuhgeschäft Atlantis mit einer großen Auswahl auf. Hauptsächlich Winterschuhe waren hier gefragt, wobei natürlich das Segment Kinderschuhe ganz oben angesiedelt ist.

Wer seinen wöchentlichen Einkauf noch nicht getätigt hatte, konnte dies beim Netto-Markt nachholen. Beim Herrenmode-Fachgeschäft Wahl hatte sich schon gleich nach Öffnung der Läden „Hochbetrieb“ eingestellt. Die Herren, meist in Begleitung ihrer Frauen oder Freundinnen, hatten hier die Qual der Wahl. Doch nicht nur Bekleidung war angesagt, zur neuen Hose oder dem neuen Anzug konnte man auch gleich das passende Schuhwerk dazukaufen. Auch konnten sich die Kunden gleich bei entsprechendem Ambiente fotografieren lassen.

Für den „richtigen Durchblick“ war dagegen Meister Koschick zuständig. Gerade im Herbst bei Nebel und früher Dämmerung sei die richtige Brille ein wichtiges Utensil. Wer dann nebenan noch Fachliteratur oder Büroartikel kaufen wollte, konnte dies gleich bei Schreib-Chic Klawitter tun. Gerade jetzt im Herbst ist bei vielen auch wieder Basteln angesagt. Entsprechendes Material in großer Auswahl bot am Sonntag die Basteltruhe an. Zudem gab es hier auch praktische Tipps und Vorführungen. Saison hatte auch das Frauen-Bekleidungshaus Hima. Ob Kleider, Pullover, Hosen, Jacken, Schals oder Mützen, die Auswahl war enorm. Dabei ist bei den Frauen anscheinend kein Modetrend ausfindig zu machen, ganz nach dem Motto: „Frau trägt, was gefällt.“

Nach dem Rundgang oder vielleicht auch Einkauf konnten sich die Besucher bei der Bäckerei Knapp stärken – um dann etwa noch einen Abstecher ins Möbelwerk Erpo zu machen.