Erster Impftermin in Ertingen ist ausgebucht

Sie war die erste bestätigte Corona-Infizierte im Raum Ulm. Die heute 46-Jährige verbrachte mehrere Tage in Quarantäne am Universitätsklinikum Ulm. Bekannte hielten anschließend Abstand von ihr, behandelten sie „wie eine Aussätzige“. Genau ein Jahr ist das jetzt her. Wie geht es ihr heute? Was hat sich seither verändert?

In den Faschingsferien in Südtirol beim Skifahren Es war ein Montag. Am 2. März 2020 gegen 18 Uhr bekam sie die Diagnose, dass sie als erste Ulmerin positiv auf Covid-19 getestet wurde.