Erst vorstellen, dann helfen

Blinde und sehbehinderte Menschen sind dankbar für Hilfsbereitschaft. Wie man richtig helfen kann, zeigte Gerda Walter von der evangelischen Kirchengemeinde im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion in Ertingen.

Sie sei zwar keine Kräuterkundige, meinte Gerda Walter am vergangenen Samstag im Gerhard-Berner-Haus, aber sie habe als Ersatz für den geplanten Vortrag der erkrankten Dozentin Marion Krause ein kleines „Ersatzprogramm“ vorbereitet. Mit der blinden und kräuterkundigen Physiotherapeutin Marion Krause war im Rahmen des Aktionsplans der Evangelischen Landeskirchen eigentlich ein Begegnungsnachmittag geplant gewesen, in welchem es darum ging, Kräuter aktiv zu begreifen. Dieses „Begreifen“ war allerdings sehr wörtlich zu nehmen, denn es sollte nach ihrem Referat über die Verwendung von Kräutern in Küche und Haushalt die Möglichkeit bestehen, mit verbundenen Augen durch den „Garten“ geführt zu werden und sich so in die Welt der betroffenen nicht oder kaum Sehenden hineinzuversetzen. Diese Veranstaltung wird aber – so Gerda Walter – auf jeden Fall nachgeholt werden.

So vermittelte die Mesnerin der Evangelischen Kirchengemeinde Riedlingen mit anschaulichen Beispielen den Zuhörern, auf welche Art man im Alltag blinden oder kaum noch sehenden Menschen begegnen sollte, denn: „Wir leben zwar in einer Gesellschaft, die sich um Inklusion bemüht, aber die Gelegenheiten sind selten“. In erster Linie sollte man versuchen, seine eigenen Unsicherheiten zu überwinden, um mit der oder dem Betroffen aktiv den Kontakt aufzunehmen: „Wenn Sie bei einer Mahlzeit sehen, dass ein Blinder Krümel auf dem Pullover hat, dann sprechen Sie ihn ruhig freundlich darauf an!“

Im Prinzip, so die ehemalige Waldorf-Erzieherin, sei zwar jeder Mensch hilfsbereit oder wolle es zumindest sein, aber dennoch verhinderten es oft die eigenen Hemmungen, spontan zu handeln. So lautet die Devise in allen konkreten Fällen – ob es die Situation bei den Mahlzeiten, an der Fußgängerampel und an Bus- oder Zughaltestellen betreffe – auf die behinderte Person zuzugehen und seine Hilfe anzubieten: „Die meisten der Betroffenen freuen sich, und wenn jemand gut alleine zurecht kommt, wird er es Ihnen sagen!“

Unzählig seien die Alltagsmomente, in welchen man Menschen mit dem Handicap „Blindheit“ unterstützen könne. Vor allem die Gefahrensituationen an der Straße und an Haltestellen, so die engagierte Mesmerin, forderten zu einem aktiven Hilfeangebot heraus: „Aber natürlich darf man niemanden einfach ungefragt am Arm packen und über die Straße führen!“ An einer Haltestelle könne man ebenso – nach kurzer Anfrage – den Betroffenen zur Wagentür geleiten und seine Hand auf die Griffstange im Wageninneren legen. Eine Kontaktaufnahme sei eigentlich ganz unkompliziert, aber man sollte sich auch immer kurz dabei vorstellen: „Hallo, ich bin Frau oder Herr XYZ, kann ich Ihnen meine Hilfe anbieten?“

Dies gelte natürlich erst recht, wenn man die betroffene Person persönlich kenne. Denn da der Spürsinn von Nicht-Sehenden ganz anders ausgebildet sei als der von Sehenden, empfänden sie es oftmals als Kränkung, wenn diese grußlos einfach an ihnen vorbeigingen. Auch wenn die blinde Person in Begleitung sei, solle man sich nicht sozusagen an ihm vorbeiredend ausschließlich an seine Begleitung wenden. Wenn man mit einer sehbehinderten Person gemeinsam einen Raum betrete, in dem sich mehrere Menschen aufhielten, könne man ihm kurz erklären, um wieviel Personen – und im Idealfall um wen genau – es sich handle: „Er oder sie hört nämlich nur Gemurmel.“ Bei einer direkten Gegenüberstellung mit Personen könne man ihm diese kurz vorstellen und sich auch verabschieden, wenn man eine Gruppe verlasse.

Mahlzeiten erklären

Bei gemeinsamen Mahlzeiten sei es wichtig, diese zu erklären und den Teller nicht zu voll aufzufüllen: „Beschreiben Sie den Inhalt des Tellers nach der Uhr, etwa: Das Fleisch liegt bei sechs Uhr. Gießen Sie die Getränke ein und stellen Sie das Gefäß dicht neben den Teller!“

Spezielle Hilfe und Beratung bietet in Ertingen die Blindenseelsorgerin Monika Schaufler von der Diözese Rottenburg an, weiß Gerda Walter und fügt hinzu: „Je mehr man sich damit befasst, desto leichter wird es!“