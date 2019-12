Erisdofer Budenzauber an neuem Standort

Die Dorfgemeinschaft Erisdorf lädt am Samstag, 14. Dezember, von 11 bis 19 Uhr zum Weihnachtsmarkt ein, in diesem Jahr erstmals an einem neuen Standort: Nach der weiteren Aufwertung des Dorfplatzes mit dem Spielplatz und dem Anbau für Vereine ans Feuerwehrgerätehaus soll nun dieser zentrale Punkt Kulisse für den ländlichen Weihnachtsmarkt sein.

25 Marktbeschicker bieten eine vielfältige Auswahl an Geschenken, Mitbringseln und Dekorationen, kündigen die Veranstalter an. Ebenso gibt es verschiedene Speisen und Getränke und natürlich Christbäume. Der Ortschaftsrat veranstaltet wieder die beliebte Tombola die hochwertigen Preisen. Dank des Anbaus ans Feuerwehrhaus kann diese schon vorher und wetterunabhängig vorbereitet werden.

In der heimeligen Atmosphäre im Rund der Stände ist Gelegenheit für Gespräche und Begegnungen. Gegen 14.30 Uhr besucht der Nikolaus den Markt und wird musikalisch begleitet von den Jungmusikanten vom Musikverein Erisdorf. Um 19 Uhr endet das Markttreiben offiziell, doch im beheizten Feuerwehrhaus können die Gäste den Abend ausklingen lassen.