Erfolgreiche Saison am Schwarzachtalsee

In der Versammlung des Zweckverbands „Erholungs- und Freizeitzentrum Schwarzachtalseen“ in Ertingen wurde Bilanz gezogen über das Geschäftsjahr 2017 und auch ein Blick auf die Badesaison 2018 geworfen. Dabei nahmen die Gremiumsmitglieder wohlwollend die Zahlen von Kämmerer Jürgen Krause aus Herbertingen zur Kenntnis. Zum einen weist die Jahresrechnung 2017 eine positive Bilanz aus und zum anderen haben die Zahlen aus dieser Saison, vor allem bei der Umsatzpacht, eine erfreuliche Entwicklung genommen.

Die Jahresrechnung 2017, die Kämmerer Jürgen Krause aus Herbertingen der Versammlung präsentierte, wurde festgestellt mit Ein- und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit 405 061 Euro. Dabei entfallen auf den Verwaltungshaushalt 305 571 Euro und auf den Vermögenshaushalt 99 490 Euro. Haupteinnahmen beim Verwaltungshaushalt dabei vor allem die Parkgebühren mit 62 057 Euro, Mieten und Pachten mit 25 887 Euro sowie die Fischwasserpacht mit 12 853 Euro. Der größte Anteil dabei die Betriebskostenumlage von jeweils 65 000 Euro der beiden Gemeinden Ertingen und Herbertingen. Bei den Ausgaben schlagen die Personalkosten im Jahr 2017 mit 50 371 Euro zu Buche, die Gebäude- und Anlagenunterhaltung kostete 50 418 Euro und für Mieten und Pachten waren 13 083 Euro aufzubringen. Positiv bei der Jahresrechnung der ausgewiesene Überschuss von 29 653 Euro. Dieses Plus wird nun den Allgemeinen Rücklagen zugeführt, die zum 31. Dezember 2017 einen Bestand von 50 373 Euro ausweisen. Auch bei den Schulden des Zweckverbandes, so Kämmerer Jürgen Krause, war man im abgelaufenen Jahr aktiv. Nach einem Abgang von 28 289 Euro betragen diese nun zum 31. Dezember 2017 272 821 Euro. Die Jahresrechnung weist zudem eine Mehreinnahme gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 64 553 Euro aus.

Im Fokus stand in der Sitzung vor allem der Rückblick auf die vergangenen Badesaison 2018. „Wochenlang“, so Bürgermeister Magnus Hoppe, „war die Anlage bestens besucht“. Dabei habe sich die Platzaufsicht bewährt und die Saison sei ohne größere Rettungsmaßnahmen verlaufen. „Hier muss man auch mal dem ganzen Personal auf der Freizeitanlage Lob zollen für die geleistete Arbeit“, so Hoppe. Auch im abgelaufenen Jahr habe man wieder in Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität an den Schwarzachtalseen investiert. So wurden Minischließfächer installiert, zwei Rettungsinseln in den Badesee verbracht und beim Grillplatz ein weiterer Fahrradabstellplatz eingerichtet. Die E-Bike-Ladestation soll diesen Monat noch aufgebaut werden. Zurückgestellt habe man aus verschiedenen Gründen die geplanten Bootsliegeplätze am Surfsee und die Anschaffung von Yupi-Klein-Booten.

Auch der Pächter des „Paradies am See“ blickt laut Hoppe auf eine erfolgreiche Saison zurück. Vor allem konnte der Umsatz weiter gesteigert werden, was auch verschiedenen Maßnahmen zuzuschreiben sei. Das hat sich auch auf die Pachteinnahmen für den Zweckverband positiv ausgewirkt. Waren es im Jahr 2017 noch 25 800 Euro (2016: 12 800 Euro), so ist in diesem Jahr mit einer weiteren Steigerung zu rechnen, so dass mit Einnahmen für den Zweckverband von etwa 29 100 Euro zu rechnen sei.

Man sei grundsätzlich zufrieden mit dem Pächter, so die Antwort von Magnus Hoppe auf die Frage eines Zuhörers in der Diskussion. Eine Umfrage des Gastwirts und die Pachteinnahmen für den Verband sprächen für sich. Auch die festgesetzten Öffnungszeiten seien vertretbar, wenn man wie in diesem Jahr gerne auch noch im Oktober eine durchgehende Öffnung gewünscht hätte. „Da stehen personelle und auch wirtschaftliche Gründe dahinter“, so der Bürgermeister. Er wie auch Max Miller hatten nur Positives aus dem Gastrobereich zu berichten. Obwohl ein ganzjähriges Hundeverbot im Badebereich und auf der Liegewiese bestehe, seien manche Hundebesitzer einfach nicht einsichtig. Trotzdem habe das Aufsichtspersonal das Problem im Griff und scheue sich nicht, bei Bedarf die Halter anzusprechen. Wenn die überholte und überarbeitete Benutzungsordnung, die bei der Sitzung noch nicht beschlossen werden konnte, in Kraft tritt, hofft man, das Problem mit den Hunden besser in Griff zu bekommen. Dies vor allem dann, wenn eine einheitliche und deutliche Beschilderung auf der gesamten Anlage installiert ist..