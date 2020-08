Elternbeirat verlängert Amtszeit

Der Elternbeirat der Ertinger Michel-Buck-Schule hat sich einstimmig für die Verlängerung des Mandats ausgesprochen und bleibt für das kommende Schuljahr in seinem Amt. Der Beschluss wurde bei der zweiten Elternbeiratssitzung der Elternvertreter im Schuljahr 2019/20 in der Kulturhalle in Ertingen gefasst.

Nach der Begrüßung durch die Elternbeiratsvorsitzende Anja Nickol gab Schulleiter Markus Geiselhart zunächst einen detaillierten Überblick über die Arbeiten der Schule. Neben der Ausarbeitung eines neuen Methodencurriculums, der Erstellung des Medienentwicklungsplans, der Überarbeitung der Schulhomepage, gibt es auch Arbeitsgruppen welche sich um die Planung des 50-jährigen Schuljubiläums und natürlich der Schulhauseinweihung im Jahr 2021 beschäftigen. Für alle Eltern wurde in diesem Frühjahr die Messenger-App „Threema“ als neue Kommunikationsplattform eingerichtet. „In Krisenzeiten sind kurze und direkte Kommunikationswege sehr wertvoll“ so der Schulleiter. Der Stand der Schulhaussanierung und das dazu vorgestellte Pausenhofkonzept stieß bei den Elternvertretern auf sehr gute Zustimmung. Außer den Abschlussarbeiten des Schuljahres stehen ganz stark die Planungen unter Corona-Bedingungen des neuen Schuljahrs im Vordergrund. Die vom Bund und Land in die Wege geleiteten Förderprogramme zur Digitalisierung von Schulen erfordern derzeit zusätzlich viel konzeptionelle Arbeit.

Der Rückblick des Schulleiters auf die Corona-Zeit mit anschließender Zeit für Diskussion, Fragen, Kritik und Anregungen machte deutlich, dass die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule den Herausforderungen der Corona-Krise überdurchschnittlich gut gewachsen war und dass Lehrer wie Eltern durchaus mit dem bisherigen Konzept der Schule und den Leistungen der Schülerinnen und Schüler meist sehr zufrieden waren.

Aufgrund eines Schreibens der Bildungsministerin Dr. Eisenmann Anfang Juli ist es möglich, die Amtszeit der Elternbeiräte sowie aller damit verbundenen Ämter um ein Jahr zu verlängern. Dieser Vorschlag wurde im Gremium seitens der Vorsitzenden vorgestellt und durch Abstimmung angenommen. So ist die bisherige Vorsitzende auch die neue Vorsitzende: Anja Nickol aus Bad Saulgau wurde in ihrem Amt an der Spitze des Elternbeirats belassen, ihre Stellvertreterin Nathalie Kloss aus Bad Saulgau ebenfalls. Schriftführerin bleibt Theresa Weitzmann aus Kleintissen. In der Schulkonferenz sind aus der Elternschaft vertreten die beiden Elternbeiratsvorsitzenden Anja Nickol und Nathalie Kloss sowie Theresa Weitzmann und ihre Stellvertreter Alexandra Diesch, Christian Kempa und Michaela Maichel.

Rektor Geiselhart zeigte sich sehr zufrieden: „So haben wir schon Anfang September voll funktionsfähige Gremien und alle Ansprechpartner sind verlässlich vorhanden. Sollte es bereits in den ersten acht Wochen zu Einschnitten im Schulbetrieb kommen, wäre so mehr Stabilität gewährleistet.“