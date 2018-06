„Eintages-Comeback“ der Kultband

„So mancher wird es kaum glauben können – die ,Ertinger Spitzbuaba' haben tatsächlich beschlossen, nach über 15 Jahren mit Musik und Show Schluss zu machen.“ So stand es am 28. Oktober 2006 in der Schwäbischen Zeitung. Der Grund damals für die mit einem Abschiedsfest beendete Karriere der etwa 20 Mann starken Truppe: In die Jahre gekommen, Familie, berufliche Gründe. Und heute? Anscheinend hat sich daran nichts geändert, aber pünktlich zum Kreismusikfest in Ertingen schlagen sie wieder zu. „Ober-Spitzbua“ Uli Ocker: „Bis auf oin, send m'r wieder alle beianand, aber bei dem Auftritt am Montag soll’s bleiba.“

Viele Jüngere wird der Name der Ertinger Show- und Tanzkapelle wenig sagen, aber es lohnt sich, mal in deren Geschichte zu blättern, denn deren Auftritte waren legendär und, so Uli Ocker: „Ungefährlich waren die Auftritte nie“. Eigentlich ist die Schachensiedlung in Ertingen „schuldig“, dass sich aus der örtlichen Musikkapelle heraus eine Show- und Tanzband in den 90er-Jahren gegründet hat. Wie in Ertingen üblich, gehört der Fahneneinmarsch bei den Sommerfesten und der Fasnet einfach mit dazu. Dies nahmen die Bürgerinnen und Bürger dieser Siedlung zum Anlass, selbst mit einer eigenen Fahne und allerhand anderen Utensilien auf lustige Art im Jahr 1983 mit ein zu marschieren. So inspiriert waren es dann 20 Musiker, die sich dem anschlossen und als Gugga-Musiker auftraten, obwohl man eigentlich gar nichts mit dieser traditionell schweizerischen Musik am Hut hatte.

Auf jeden Fall trat man dann erstmals im Jahr 1987 öffentlich auf, als das Badehaus bei den Schwarzachtalseen eingeweiht wurde. Doch lange sollte sich der Name nicht halten. Die Kurverwaltung Bad Buchau wollte die Ertinger zwar in ihr Jahresprogramm mit aufnehmen, aber nicht als Gugga-Musik. „Schweren Herzens haben wir uns dann von diesem Namen verabschiedet und das war auch dann die Geburt der ,Ertinger Spitzbuaba'“, erinnert ich Uli Ocker als Mann der ersten Stunde sowie als Kopf und Conferencier dieses „Panik-Orchesters“, wie es damals auch genannt wurde. Und das nicht ohne Grund. So trat man erstmals im Jahr 1991 in Ertingen beim Kreismusikfest auf und das war somit offiziell auch die Geburtsstunde der „Ertinger Spitzbuaba“. Ob als Holzhackerbuam, mit den Alphörnern, als „Mexikaner“, sie waren wandel- und vielseitig einsetzbar.

Auf jeden Fall hat sich dieses Blasmusik-Orchester landauf, landab bald einen Ruf erworben, der legendär war, genauso wie ihre Auftritte. Gern erinnert sich Uli Ocker noch an Termine wie beim Airbus-Betriebsjubiläum, beim Flugtag in Memmingen oder auch ungewollt bei einer Bauerndemo in Frack und Zylinder in Stuttgart. Ihre Auftritte mit gekonnter Musik, Akrobatik, Show und Gockolores waren immer ein Riesenspektakel. Traditionell dabei immer auch ein Publikumsspiel. Die es kannten, duckten sich schon mal weg, wenn der Finger von Uli Ocker auf sie zeigte. Ob Kuhmelken, Geisel schnalzen oder einfach nur Jodeln, für das Publikum ließ man sich immer was einfallen. Da kam es schon mal vor, dass der Bürgermeister oder die örtliche Prominenz dran glauben mussten.

Dass man aber zum Kreismusikfest 2018 wieder zusammenfindet, war schnell klar. Allerdings, so Uli Ocker, wollte man nur antreten, wenn alle „Alten“ der Besetzung von einst wieder mit dabei sind. „Bis auf den Keyboader sind wir wieder komplett, den haben wir durch ein Mädchen ersetzt, was bei uns auch einmalig ist“, schmunzelt der Ober-Spitzbua. Anfang Januar stieg man dann in den Probenbetrieb ein und man darf gespannt sein, was die Herren von einst heute noch drauf haben, spielen sie doch fast alle noch beim Musikverein Ertingen mit. Auf jeden Fall wird es wieder ein Publikums-Spiel geben, auf das man sich freuen darf, denn an dieser Tradition will man festhalten. „Wir haben einige Überraschungen parat“, verspricht Uli Ocker, der am Montag diese „Paniktruppe“ wieder ins rechte Licht setzen wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, den „Ertinger Spitzbuaba“ am Montag um 19.30 Uhr ins Festzelt zu folgen.