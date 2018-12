Eine „glatte Eins“ für das Ertinger Seniorenzentrum

In der letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel stimmte der Gemeinderat Ertingen dem Wirtschaftsplan des Seniorenzentrums St. Georg für das Jahr 2019 zu, der im Erfolgsplan mit den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von drei Millionen Euro und im Vermögensplan mit 171 500 Euro festgesetzt ist. Zwar ist mit einem Minus von rund 24 000 Euro in der Bilanz zu rechnen, doch investiert das Haus für bauliche Maßnahme 225 000 Euro, die aus der „eigenen Tasche" stammen. „Wir alle sind stolz auf das, was die Leitung und das ganze Team des Seniorenzentrums für ihre Bewohner leistet“, so das Lob von Bürgermeister Jürgen Köhler an Heimleiter Stefan Bühler gerichtet, der dem Gemeinderat den Wirtschaftsplan 2019 vorstellte.

Auch im zu Ende gehenden Jahr wollte Heimleiter Stefan Bühler sein Haus dem Gemeinderat präsentieren, damit man auch mal sehe, „was wir so machen“, wobei er seine Impressionen mit Bildern untermalte. Fester Bestandteil im Jahresbablauf des Hauses ist unter anderem die Kochrunde. Hier treffen sich wöchentlich Heimbewohner, die „miteinander schnippeln, kochen und gemeinsam essen“, so Stefan Bühler. Dann das Strickstüble, bei dem ein Team sich um die älteren Damen kümmern, wie auch bei anderen Unternehmungen im Haus. Fest verankert im Jahresablauf des Hauses der Ausflug der Heimbewohner an die Schwarzachtalseen sowie das Sommer- und Oktoberfest. Besonders erfreut ist man aber über die Besuche von Schulgruppen, Vereinen und Personen, die sich um die älteren Herrschaften im Haus kümmern. Was Stefan Bühler dem Gemeinderat natürlich nicht vorenthalten wollte, war das Ergebnis der Qualitätsprüfung des Medizinischen Dienstes im November diesen Jahres. „Die kommen unangemeldet, nehmen Bewohner und das Haus unter die Lupe und wir haben ziemlich gut abgeschnitten.“ „Die Heimbewohner werden gut gepflegt, betreut und versorgt“, so die Aussage des Medizinischen Dienstes, was eine „glatte Eins“ zur Folge hatte. Aber auch der WKD stattet regelmäßig und unangemeldet dem Haus einen Besuch ab. Auch hier laute das Ergebnis: „Alles perfekt“.

Im Jahr 2019, so Stefan Bühler, werden erstmals die Anforderungen der Landes-Heimbauverordnung zum Tragen kommen. Für das Haus in Ertingen bedeutet das den Wegfall von zwei Doppel- und zwei Einzelzimmern. Dies schlägt sich dann auch negativ auf die Erlöse aus Pflegeleistungen mit 6,36 Prozent nieder. Ab diesem Zeitpunkt können dann auch nur noch 59 Pflegeheimplätze angeboten werden. Der Personalschlüssel bleibe der gleiche, aber es gelte das Personal entsprechend anzupassen. Kerngeschäft des Hauses sind natürlich die Erträge aus der Pflegevergütung. Hier könne man für das Jahr 2019 mit Mehreinnahmen von 575 000 Euro rechnen. Im Wirtschaftsplan sind hier 2,8 Millionen Euro ausgewiesen. Dem stehen aber um 443 782 Euro höhere Personalkosten gegenüber, wofür insgesamt 2,2 Millionen Euro aufzuwenden sind. Ein großer Brocken, so Heimleiter Stefan Bühler, verschlingen im Jahr 2019 die Aufwendungen für Instandhaltungen in St. Georg. Für die Schwesternrufanlage, Heizungssteuerung, Küche Speisesaal EG und Glasfaserleitung zum Rathaus werden rund 226 000 Euro ausgegeben. Somit weist die Bilanz im Jahr 2019 einen Verlust von 24 000 Euro aus. „Keine Angst, wir müssen keine Fremdmittel dafür aufwenden, das können wir mit unserem Sparbuch stemmen“, so die Ausführungen von Stefan Bühler. Zudem sind Kredittilgungen in Höhe von 11 300 Euro vorgesehen, so dass sich auch der Schuldenstand bis Ende des Jahres 2019 auf 156 976 Euro verringern wird.