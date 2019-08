Ein Verletzter nach Zusammenstoß

Zwei Autos sind am am Mittwoch auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr, berichtet die Polizei. Eine 84-Jährige fuhr von Erisdorf in Richtung Ertingen. An einer Kreuzung hielt sie zunächst an der Stopp-Stelle. Dann fuhr die Frau weiter, obwohl von rechts ein Citroen kam, so die Erkenntnisse der Polizei. Dessen Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde er leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro.