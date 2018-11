Ein Platz an der Abendsonne

Die Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins Ertingen hatte am Mittwoch zur offiziellen Übergabe einer Bank auf dem Friedhof eingeladen, die vom Verein gestiftet wurde. Dazu hatten sich zahlreiche Vereinsmitglieder sowie Bürgermeister Jürgen Köhler eingefunden. Viel Eigenleistung und Kosten von etwa 800 Euro fielen bei der Realisierung dieses Vorhabens an, das schon lange vom Obst- und Gartenbauvereins geplant war.

Als Standort hatten sich die Verantwortlichen den Platz in südlicher Richtung neben der Friedhofskapelle ausgesucht. „Hier hat man einen Blick auf die Abendsonne und kann den ganzen Friedhof von hier aus überschauen“, so Schriftführerin Ulrika Bischofberger. Zudem habe man was für die Gemeinde und vor allem was für die älteren Mitbürger tun wollen, die sich auf der Bank auch ausruhen können. Doch nicht nur der Kauf einer Bank lag in den Händen des Vereins, vielmehr wurde von den Mitgliedern kräftig Hand angelegt. „Wir haben das Fundament ausgehoben und auch die Pflasterarbeiten selbst durchgeführt“, zeigt sich Vorsitzender Bernhard Christ ganz stolz vor der massiven Holzbank, an der auch eine Widmung des Spenders angebracht ist.

„Ein wunderbares Bänkle und ein tolles Plätzle“, schwärmte denn auch Bürgermeister Jürgen Köhler bei der Übergabe. Man sehe gleich, dass es eine stabile Ausführung und „koi Glomp“ sei. Das ganze Paket stimme: der Platz, die Bank, die Aussicht „Das ist mehr als gelungen“, hob der Bürgermeister in seinen Dankesworten hervor, bevor sich alle Anwesenden zum „Probesitzen“ niederließen.