Ein „Heimspiel“für den Pfarrer

Nach mehr als elf Jahren verlässt Pfarrer Dr. Peter Häring die Seelsorgeeinheit Ertingen. Im kommenden Jahr, voraussichtlich Anfang Juli, übernimmt er die Seelsorgeeinheit Westliches Schussental im Dekanat Allgäu-Oberschwaben mit Sitz in Mochenwangen. „Ich gehe nicht, weil es mir hier in Ertingen nicht mehr gefällt, sondern weil ich mit 53 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung suchte“, so Pfarrer Häring. An seinem neuen Wirkungsort mit über 8000 Katholiken hat er dann auch noch ein „Heimspiel“, denn in Ravensburg aufgewachsen, sind ihm die Gemeinden, die dann zu seiner Seelsorgeeinheit gehören, bestens bekannt.

„Es ist doch wie beispielsweise bei den Musikvereinen, nach zehn Jahren an der Spitze sollte man einen Wechsel vollziehen“, so Pfarrer Peter Häring. An gleicher Wirkungsstätte werde es sonst oft schwer neue Impulse zu setzen und immer interessant zu bleiben. Seit längerem habe er sich mit einem Wechsel beschäftigt und mit der Seelsorgeeinheit Westliches Schussental geliebäugelt, sei aber doch überrascht gewesen, dass es so schnell geklappt hatte. Was ihn dabei erwartet, kann er nur erahnen. Zum einen sind es die drei weltlichen Gemeinden mit den Orten Berg, Mochenwangen, Wolpertswende, Blitzenreute und Fronhofen mit etwa 8000 Katholiken und zum andern trifft er aber auch auf eine gut strukturierte Seelsorgeeinheit. So ist dort ein hauptamtlicher Kirchenpfleger angestellt und zudem er wird von einem Pfarrvikar, einem Diakon sowie mehreren Gemeindereferentinnen unterstützt.

Wenn alles planmäßig verläuft, wird Pfarrer Peter Häring im Mai nächsten Jahres die Pfarrei in Ertingen verlassen. Davor will er sich auf jeden Fall noch um die Erstkommunion-Vorbereitung kümmern. Danach nimmt er sich noch eine Auszeit in Form von Urlaub und Exerzitien, im Juli soll dann die Investitur in Mochenwangen statt finden. „Sommerurlaub ist dann gestrichen“, so Pfarrer Peter Häring. Für die Pfarrgemeinde Ertingen bedeutet dieser Weggang auch die Ausschreibung der Pfarrstelle im Januar 2019. Bis dahin muß die Seelsorgeeinheit entsprechend dokumentiert sein. „Wäre schön, wenn sich gleich jemand meldet, damit die Stelle bis Herbst 2019 besetzt werden kann“, wünscht sich der scheidende Seelsorger.

Im Rückblick auf seine über elfjährige Tätigkeit in der Seelsorgeeinheit in Ertingen freut sich Pfarrer Peter Häring über viele Projekte, die in seiner Zeit verwirklicht wurden. Vor allem die gelungene Sanierung der Kirche in Erisdorf hebt er hier hervor. Auch die Erneuerung des gesamten Dachstuhls an der Marienkapelle sei ein stattliches Bauvorhaben gewesen, obwohl man davon kaum was sehe. Mit dem Vorhaben in Binzwangen, neue Vereinsheime zu schaffen, hake es noch an vielen Stellen. Hier wünschte er sich, das man schon weiter wäre. Er könne aber nicht einschätzen, ob der Bau überhaupt zum Tragen komme.

Aus pastoraler Sicht sei ebenfalls viel bewegt worden, was in seine Amtszeit falle. Pfarrer Häring erinnerte unter anderem an die Neugestaltung der Firmvorbereitung, die nun nicht mehr in Form einer Elternbegleitung stattfindet. Dann ist er stolz auf die Missionsprojekte in der Gemeinde, die er mitbegleiten durfte. Auch der erst kürzlich stattgefundene Ministrantenausflug nach Rom war für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis. Lobend erwähnt er die gute kollegiale Zusammenarbeit mit seinen Kollegen in der Seelsorgeeinheit und allen Mitarbeitern, die sich in der Kirche, in der pastoralen Arbeit engagieren. Da stimme es ihn aber auch traurig, wenn er den Rückgang von Kirchenbesuchern registriere. Auch die Kirchenaustritte täten weh, vor allem, wenn es Katholiken seien, die einmal Ministranten waren und die man gut kenne. Nicht vergessen wollte Pfarrer Häring auch das Pfarrhaus, „so ein schönes Gebäude findet man selten“. Und, so der scheidende Pfarrer: „Es war eine gute Zeit in Ertingen. Ich hoffe, die neue Seelsorgeeinheit freut sich, dass sie so schnell einen Pfarrer gefunden hat.“

Auf sein Hobby, das Klarinettenspiel in einem Musikverein, wird der scheidende Pfarrer auch in Zukunft nicht verzichten. Bisher gehörte er ja als Aktiver dem Musikverein in Dürmentingen an. Zukünftig spielt er wieder in der Stadtkapelle in Weingarten mit, wo er schon mal 20 Jahre aktiv war. „Die ersten Kameraden der Kapelle haben schon angefragt, ich hoffe, die Musikanten freuen sich genau so auf mich wie die 8000 Katholiken.“