Ehrenschild für Lore Buck

Das Kaplaneihaus war das Ziel vieler Wanderfreunde aus Ertingen. Die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins hatte zu ihrem Familienabend eingeladen. Höhepunkt war die Auszeichnung von Lore Buck mit dem Ehrenschild mit Nadel.

Unter den Gästen waren der Präsident des Schwäbischen Albvereins, Dr. Rauchfuss, und der stellvertretende Vorsitzenden des Donau-Bussen-Gaues, Werner Späth aus Wilflingen, der äußerte, immer wieder gerne nach Ertingen zu kommen. Gemeinsam wurde das Albvereinslied, musikalisch begleitet von Irmgard mit ihrer Zither und Peter an der Gitarre, gesungen.

Viele bunte Lieder vom Frühling und vom Wandern erklangen den ganzen Abend hindurch, unterbrochen von der „Zeitungsfrau“ Gertrud Ströhle, dem „Jahresrückblick 2017“ in Form einer Beamershow von Karl Rothmund und dann dem Höhepunkt des Abends: Lore Buck erhielt das Ehrenschild mit Nadel, eine sehr hohe Auszeichnung des Schwäbischen Albvereins, von Werner Späth mit lobendenden Worten überreicht. 30 Jahre war Lore der Ortsgruppe ein Garant für eine tadellose und sparsame Kassenführung und, nicht ganz so lange, auch als Schriftführerin in Doppelfunktion tätig. Dies würdigte auch Karl Rothmund mit viel Dank und einem gut gefüllten Geschenkkorb. Dass Knoblauch gegen Vergesslichkeit sehr hilfreich sei, nur nicht, wenn man vergisst, ihn auch zu nehmen, brachte danach wiederum Gertrud Ströhle zu Gehör eben so wie Karl Rothmund die Geschichte, dass sich „Pfarrer Kuhschwanz“ auf seinem Grabstein eine Umschreibung seines Nachnamen wünsche und was dabei herausgekommen sei.