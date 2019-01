Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Bei einem Unfall auf der B 311 nahe Ertingen sind ist eine 18-jährige Frau schwer und ein 24-Jähriger sowie ein 47-Jähriger leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW gegen 18.40 Uhr auf der B 311 von Riedlingen in Richtung Herbertingen. Nach der Unterführung Ertingen wollte der BMW-Fahrer nach links in die Herbertinger Straße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Kleinlaster, mit dem er kollidierte. Durch den Aufprall drehte sich der BMW und schleuderte gegen einen Audi, der auf der Herbertinger Straße an der Einmündung zur B 311 stand.

Der 53-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt, sein 47-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 46-jährige Audifahrer kam ebenfalls nicht zu Schaden.

Der Fahrer des BMW erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Seine 18-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Am BMW musste von der Feuerwehr Ertingen das Fahrzeugdach abgetrennt werden, um die Insassen bergen zu können.

Es entstand ein Gesamtschaden von über 17 000 Euro. Die Feuerwehr Ertingen war mit 20 Einsatzkräften am Einsatzort. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrezeugen vor Ort. Eine Vollsperrung war zur Bergung und zur Unfallaufnahme erforderlich. Die Beamten des Verkehrskommissariats Laupheim nahmen den Unfall auf.