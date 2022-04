Drei Autoreifen in Ertingen zerstochen

Am Sonntag ließ ein Unbekannter seiner Zerstörungswut in Ertingen freien Lauf. Betroffen war ein Auto auf einem Parkplatz an der Straße Höhenblick.

Ein Unbekannter zerstach an dem grauen Opel drei Reifen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.