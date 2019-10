„Dream & Harmonie“ feiert runden Geburtstag

Grund zu feiern hat die Ertinger Chorgemeinschaft „Dream & Harmonie“, denn sie kann auf ein 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Waren es anfänglich nur Erwachsene, die das lose Singen als Hobby betrieben, haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Chöre dazu gesellt, so dass vom Kleinkind bis ins hohe Alter bei „Dream & und Harmonie“ gesungen werden kann. Mit einem großen Jubiläumskonzert am Samstag, 9. November, in der Kulturhalle in Ertingen, will man Danke sagen für die lange und auch erfolgreiche Zeit, die die Chöre hinter sich haben. Mit dabei sind an diesem Abend auch die Chöre „Hay Fidelity“" aus Hayingen und „fEinklang“ aus Kirchen.

Angefangen hat alles vor 20 Jahren im Keller von Regina Wiedergrün. Eine Handvoll begeisterte Sängerinnen und Sänger trafen sich hier, um ihrem Hobby Singen zu frönen und dabei Schlager, Gospels und auch modernes Liedgut einzuüben. Dies waren Ulrich Sauter, Pius Rauscher, Christine Vonier, Hulda Binder und Regina Wiedergrün, die sich als Dirigentin um „den richtigen Ton“ der Gruppe kümmerte. Dies war dann auch die Geburtsstunde von „Dream & Harmonie“.

Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Sängerinnen und Sänger jeglichen Alters dazu, was zur Folge hatte, dass verschiedene Chorgruppen eingerichtet wurden – was sich bis heute bewährt hat. So sind drei Kinderchöre dazu gekommen und heute gehören 26 Erwachsene und über 50 Jugendliche der Chorgemeinschaft an. Das Amt des Vorsitzenden hat Herbert Sontheimer inne.

Von Anfang an bis ins Jahr 2015 war es vor allem Regina Wiedergrün, die als engagierte Chorleiterin bei „Dream & Harmonie“ den „Ton angab“. Inzwischen kann die Chorgemeinschaft für alle Gruppen eine musikalische Leiterin vorweisen, worauf man in der Vorstandschaft stolz ist.

Die „Großen“, also Dream & Harmonie“ hat Claudia Brauner unter ihren Fittichen. Neben dem Singen legt sie auch viel Wert auf eine gute Choreographie, denn ihr liegt viel daran, dass sich auf der Bühne „auch was bewegt“.

Bei den Young Dreams im Alter von zwölf bis 25 Jahren hat Regina Wiedergrün das Sagen. Mit ihr, der „Dirigentin der ersten Stunde“, wird einfach alles gesungen, was Spaß macht und gute Laune verbreitet.

Auch die Kleinsten sind dabei

Anna Eisele kümmert sich als Leiterin der „Little Dreams“ um die Chorkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Ihr Motto: „Singen macht Spaß, singen tut gut; singen macht munter und singen macht Mut“. Dasselbe gilt auch für die „Mini Dreams“, zu denen Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zählen.

Auch die Kleinsten spielerisch an das Singen heran zu führen, darin sieht deren musikalische Leiterin Teresa Eisele ihre Aufgabe mit den Kleinsten im Chor.