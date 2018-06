Dornfrieds sind Doppelclubmeister

Am vergangenen Sonntag hat der TC Ertingen seine Endspiele um die Doppelclubmeisterschaften 2017 ausgetragen. Im Modus jeder gegen jeden spielten die drei zugelosten Doppelpärchen Alexander Dornfried/Kerstin Dornfried, Oliver Tessmann/Kuno Pfister und Björn Pfister/Irene Quade die Finalteilnehmer aus. In interessanten, spielfreudigen und sehr eng umkämpften Matches konnten die Paareander Dornfried Kerstin Dornfried und Oliver Tessmann Kuno Pfister die meisten Satzgewinne aufweisen und zogen dadurch ins Endspiel ein.

Im Endspiel zeigten Alexander und Kerstin Dornfried vor allem im ersten Satz eine sehr überzeugende Leistung. Schier unerreichbare Lops und Volleys setzten die beiden sehr platziert in die gegnerische Hälfte. Im zweiten Satz machten Oliver Tessmann und Kuno Pfister das Finale jedoch nochmal spannend. Durch präzisere Grundschläge und gute Abräumarbeit am Netz war es den beiden möglich, Dornfrieds in Bedrängnis zu bringen und dadurch deren Fehlerquote deutlich zu erhöhen. Gegen Ende des zweiten Satzes trumpften sie jedoch erneut stark auf und konnten dadurch das Finale verdientermaßen mit 6:0 und 6:4 gewinnen. Der zweite Platz ging somit an Oliver Tessmann und Kuno Pfister. Den dritten Platz belegten Björn Pfister und Irene Quade. Zum Abschluss erhielten die Platzierten ihre verdienten Pokale.