Doppelter Paukenschlag beim OMV-Cup

Der Mountainbike-Nachwuchs des SV Binzwangen hat beim zweiten Rennen um den OMV-Cup mit zwei Tagesiegen zugeschlagen. Die Rennserie für Kinder und Jugendliche kürt den inoffiziellen Oberschwaben-Meister in der jeweiligen Altersklasse. Und die Binzwanger Biker sind ganz vorne mit dabei.

In Leutkirch, Ravensburg, Amtzell, Binzwangen und Bad Waldsee sind heuer fünf Rennen zu bestreiten. Um den Gesamtsieg zu erlangen, gilt es in unterschiedlichen Mountainbike Disziplinen zu glänzen.

Am vergangenen Samstag war bei der Hitzeschlacht in Leutkirch ein Bergsprintrennen angesagt. Kurze knackige Runden durch die Innenstadt und das hügelige Hinterland, gespickt mit technischen Herausforderungen, haben von den jungen Mountainbikern alles abverlangt.

Der SV Binzwangen war mit vier Startern im Feld. Souveräner Sieger in der Klasse U15 wurde Niklas Jäggle. In der Klasse U11 hat Lenny Störkle seinen Mitstreitern keine Chance gelassen und fuhr souverän ins Ziel. Beide haben dadurch in der Gesamtwertung die Führung übernommen.

Anton Ehrlich und Theo Kortstock hatten in ihrer Altersklasse ebenfalls wichtige Punkte für die Gesamtwertung gesammelt und belegen Platz 4 und 5.

Nach der kurzen Sommerpause geht es im heißen Herbst mit drei Rennen in Folge, in die Endphase um den begehrten Titel.