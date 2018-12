Dominik Schmid schafft es in das Nationalteam

„Ich bin bolle stolz“, so beschreibt Josef Höninger, der Chef des Ertinger Stuckateur- und Malerbetriebs, seine Gemütslage. Denn sein Lehrling aus Hochberg/Zwiefalten gehört zu den besten Junggesellen Deutschlands in diesem Handwerk. Über den erfolgreichen Abschluss bei der Gesellenprüfung ging der Weg zum Bundesentscheid. Nun gehört Dominik Schmid „zur ersten Hälfte“ der zehn besten Stuckateure der Republik, was für zwei Jahre auch die Mitgliedschaft im Nationalteam der Branche bedeutet.

Mit 15 Jahren machte Dominik Schmid ein Schnupperpraktikum beim Ertinger Stuckateur- und Malerunternehmen, das im nächsten Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiern kann. Der Beruf und auch der Ausbildungsbetrieb machten Dominik Schmid von Anfang an Spaß, so dass sich eine dreijährige Lehre anschloss. Für Josef Höninger und seinen Vorarbeiter Werner Weißhaar war bald klar, dass sie mit dem jungen Mann „von der Alb ra“ einen guten Fang gemacht haben. In seiner Ausbildung entwickelte er sich ständig weiter.

Im Sommer diesen Jahres legte er in Leonberg erfolgreich seine Gesellenprüfung ab. Sein Notendurchschnitt von 1,7 berechtigte ihn, bei einem Bundescontest des Stuckateurgewerbes in Nürnberg teilzunehmen, um sich für das Nationalteam zu qualifizieren. Doch bis es so weit war, legte er sich wie auch sein Ausbilder und „Pate“ Werner Weißhaar und Firmenchef Höninger mächtig ins Zeug. Es wurden entsprechende Materialien beschafft, verschiedene Techniken und Arbeitsabläufe geprobt, um bei dem Wettbewerb erfolgreich seinen Mann zu stehen.

Am 15. November reisten die besten Junggesellen des Stuckateurhandwerks nach Nürnberg, um sich im Berufswettkampf zu messen. Der Lohn für Dominik Schmid: Er platzierte sich unter die besten zehn Handwerkern und wie man so hört, gar unter die besten Fünf in Deutschland. Zwei Jahre gehört er somit dem deutschen Nationalteam an, darf in dieser Zeit ein gesponsertes Auto fahren, das mit den Bundesfarben und seinem Namen verziert ist und auf dem auch sein Ausbildungsbetrieb abgebildet ist.

Wettkampf in Köln

Das Auto selber ist mit Werkzeug und Maschinen nur so voll gepackt, denn jetzt stehen auch repräsentative Aufgaben für den Junghandwerker an. So stand Anfang diesen Monat schon die erste Zusammenkunft des Nationalteams an. Im Frühjahr soll sich das Nationalteam bei einem Ausbildungswettkampf in Köln messen und die zwei erfolgreichsten Stuckateure reisen dann nach Russland zum WorldSkill 2019.

„In den nächsten zwei Jahren kann Dominik Erfahrungen sammeln für sein ganzes Leben. Wir werden ihn unterstützen und fördern“, betont Josef Höninger. Danach, so stellt es sich der junge Stuckateur vor, wird die Meisterprüfung sein nächstes Ziel sein. „Er hat Potenzial, wir setzen auf ihn und die Zukunft wird zeigen, dass wir mit Dominik Schmid, ein richtig gutes Pferd im Stall haben“, freut sich Höninger. „Ich habe volles Vertrauen in den Betrieb und meinen Chef. Und mein Beruf macht mir einfach Spaß“, so der frischgebackene Stuckateurgeselle. Dann setzt er sich stolz in sein Auto und fährt mit seinem Chef auf die nächste Baustelle.

Gratulation von Henne

Gefreut hat sich auch der Zwiefalter Bürgermeister Matthias Henne bei einem Besuch von Schmid uns Höninger. „Ich wusste nicht, dass ein junger Bürger aus unserer Gemeinde Mitglied eines Nationalteams ist. Dazu kann man nur gratulieren“, so der Bürgermeister. Das sei eine gute Werbung für seine Heimatgemeinde und für seinen Ausbildungsbetrieb. Er sei froh, so Henne, dass sich junge Leute engagieren und dabei auch noch erfolgreich sind; dass sie sich mit ihrer Heimat identifizieren und auch in die Vereine einbringen. „Das spricht für den Auszubildenden als auch für den Chef des Betriebes“, lobte Hennes das Engagement.