Diebe räumen Laster aus

Hohen Schaden haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag bei zwei LKW in Ertingen hinterlassen. Ein MAN-Lastwagen stand in der Rudolf-Diesel-Straße. Die Diebe öffneten die Fahrerkabine gewaltsam. Anschließend bauten sie die Sitze, das Radio und den Blinkhebel aus. Den Tank brachen sie auf und pumpten rund 800 Liter Diesel ab. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. An einem anderen Laster brachen die Unbekannten ebenfalls den Tank auf. Auch hier zapften sie etwa 150 Liter Diesel ab. Das Polizeirevier Riedlingen hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie hofft unter der Telefonnummer 07371/9380 auf Zeugenhinweise.