Die Waldkönigin bei den Kunstfreunden

Wer kann behaupten in seinem Leben mit einer Königin einen Spaziergang zu machen, wohl kaum jemand. Umso erfreuter waren die Kunstfreunde, als sich die amtierende achte baden-württembergische Waldkönigin zum Besuch ankündigte. Försterin Eva Maria Speidel ermöglichte bei der Waldschule Schneckenhaus in Heiligkreuztal einen Einblick in Beruf und Ehrenamt. Beim gemeinsamen Waldgang beantwortete sie gerne alle Fragen zum Thema Bäume, Schädlinge, Nachhaltigkeit und klimatische Veränderungen. Der informative Nachmittag endete bei bestem Wetter nach Sektempfang, Kaffee/Kuchen beim geselligen Grillen erst in den Abendstunden.